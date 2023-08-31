Росстат: Средний размер зарплат вырос на 7%

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В июне средняя зарплата составила 76 604 рубля, что на 5,2 процента больше, чем в мае текущего года, и на 14,1 процента больше, чем в июне прошлого года. В то же время, средний размер пенсий вырос на 5,9 процента в июле и составил 19 476 рублей, пишет Общественная служба новостей.
Наиболее высокие зарплаты отмечены в нефтегазовой добыче (169 473 рубля), финансово-страховой сфере (156 581 рубль) и в табачном производстве (153 374 рубля). Наименьшие зарплаты получают работники почты и курьерских служб (40 583 рубля). Больше всего людей (26,7 процента) получают зарплату в диапазоне от 27 до 45 тысяч рублей, 1,7 процента получают менее 7 тысяч рублей, а 7,6 процента зарабатывают более 100 тысяч рублей.