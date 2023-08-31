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Росстат: Средний размер зарплат вырос на 7%

31 августа 2023, 12:29
Согласно данным Росстата, средний размер заработной платы в России за первое полугодие 2023 года увеличился на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В июне средняя зарплата составила 76 604 рубля, что на 5,2 процента больше, чем в мае текущего года, и на 14,1 процента больше, чем в июне прошлого года. В то же время, средний размер пенсий вырос на 5,9 процента в июле и составил 19 476 рублей, пишет Общественная служба новостей.

Наиболее высокие зарплаты отмечены в нефтегазовой добыче (169 473 рубля), финансово-страховой сфере (156 581 рубль) и в табачном производстве (153 374 рубля). Наименьшие зарплаты получают работники почты и курьерских служб (40 583 рубля). Больше всего людей (26,7 процента) получают зарплату в диапазоне от 27 до 45 тысяч рублей, 1,7 процента получают менее 7 тысяч рублей, а 7,6 процента зарабатывают более 100 тысяч рублей.

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