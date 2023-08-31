Росстат: Средний размер зарплат вырос на 7%

В июне средняя зарплата составила 76 604 рубля, что на 5,2 процента больше, чем в мае текущего года, и на 14,1 процента больше, чем в июне прошлого года. В то же время, средний размер пенсий вырос на 5,9 процента в июле и составил 19 476 рублей, пишет Общественная служба новостей.