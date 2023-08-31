Роман на работе: психолог рассказала, можно ли построить здоровые отношения

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Кроме того, возникают этические вопросы по отношению к остальным коллегам. Бывает сложно оставаться объективным в отношении ошибок возлюбленного и появляется дополнительный повод для конфликтов, если взгляды на рабочую задачу расходятся. Возможно ли вообще построить здоровые отношения с коллегой? На этот вопрос в беседе с Pravda.Ru ответила психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова.
Вероятно, вы знакомы с примерами счастливых пар, которые нашли друг друга на работе. Чтобы минимизировать сложности, с которыми придется столкнуться такой паре, можно учесть несколько важных моментов.
Важно, чтобы ваша профессиональная сфера не пересекалась напрямую. Например, если вы работаете в разных отделах или выполняете разные функции. Лучше избегать совместной работы над проектами, чтобы не переносить личные обиды на карьеру и не создавать дополнительные проблемы. В некоторых случаях, конечно, можно сотрудничать над каким-то проектом, так как многие супруги успешно ведут общий бизнес или работают над совместными проектами.
«Сразу обговорите, как вам будет комфортно взаимодействовать в рабочее и личное время. Некоторым парам комфортно разделять эти сферы — они не стремятся помогать друг другу на работе, несмотря на свои чувства. Или не обсуждают рабочие вопросы в свободное время. Для других же пар комфортно иногда встречаться на работе, например, во время перерывов. Главное — чтобы обоим было комфортно, поэтому важно заранее договариваться», — отмечает эксперт.
Также стоит проводить время вместе вне рабочей сферы. Важно создавать свою личную историю отношений, не ограничиваясь только работой.
Подобно любым другим здоровым отношениям, важно заботиться не только о партнере, но и о себе. Не забывайте о других аспектах жизни, таких как досуг и друзья.
Не стесняйтесь обсуждать финансовые вопросы, особенно если вы решите вести общий бюджет и есть разница в доходах.
Если возникают разногласия или отношения распадаются, можно заранее обсудить, как будете вести себя на работе. Это может быть неприятным разговором, но он поможет определить, что делать, если отношения не сложатся, но вам все равно придется продолжать работать вместе.
В итоге, для создания гармоничных отношений с коллегой важно открыто общаться и обсуждать сложности. Такой осознанный подход поможет развитию отношений.