Роман на работе: психолог рассказала, можно ли построить здоровые отношения

«Сразу обговорите, как вам будет комфортно взаимодействовать в рабочее и личное время. Некоторым парам комфортно разделять эти сферы — они не стремятся помогать друг другу на работе, несмотря на свои чувства. Или не обсуждают рабочие вопросы в свободное время. Для других же пар комфортно иногда встречаться на работе, например, во время перерывов. Главное — чтобы обоим было комфортно, поэтому важно заранее договариваться», — отмечает эксперт.