Режиссер Эмир Кустурица назвал Омск своим любимым городом в России

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, какой город в России он любит больше всего. Как оказалось, это Омск.
Он несколько раз приезжал сюда и чувствовал здесь силу. Об этом режиссер сообщил на форуме БРИКС «Облачный город», пишет телеграм-канал Mash Siberia. Мероприятие проходит в данный момент в Москве.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко пригласил Кустурицу в гости, чтобы снять фильм о сибирских красотах и силе тех, кто здесь проживает.