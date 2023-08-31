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Published Сегодня, 02:51

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иллюстрация

Режиссер Эмир Кустурица назвал Омск своим любимым городом в России

31 августа 2023, 02:51
Фото: Город55
иллюстрация
По его словам, он почувствовал здесь силу.

Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, какой город в России он любит больше всего. Как оказалось, это Омск.

Он несколько раз приезжал сюда и чувствовал здесь силу. Об этом режиссер сообщил на форуме БРИКС «Облачный город», пишет телеграм-канал Mash Siberia. Мероприятие проходит в данный момент в Москве.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко пригласил Кустурицу в гости, чтобы снять фильм о сибирских красотах и силе тех, кто здесь проживает.

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#Общество#Город#Культура#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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