Реконструкция дороги, отключение воды и опасная труба с кипятком. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Новость №1. В Омске ищут подрядчика для реконструкции дороги за 1 млрд рублей
Омский департамент транспорта объявил аукцион на выполнение первого этапа реконструкции дороги по улице 10 лет Октября. Подрядчику готовы заплатить 1,068 млрд рублей за ремонт дороги, протяженностью 3,98 км. Итоги аукциона подведут 11 сентября, а выбранный подрядчик должен будет закончить работы до 23 декабря 2024 года.
Новость №2. Очередное отключение воды ждет омичей в начале сентября
Об этом сообщили сегодня в «ОмскВодоканале». Первое отключение запланировано уже на эту неделю. Так в субботу, 2 сентября, с 11:00 до 18:00 рабочие предприятия займутся водопроводом на улице Карла Либкнехта, 35. Под отключение попадут дома по адресам: улица Карла Либкнехта, 33, 35, улица Краснофлотская, 24. Полный список адресов, которые попадут под отключение, смотрите в материале.
Новость №3. Под Омским цирком нашли бесхозную трубу с кипятком
Во время проведения ремонтных работ была обнаружена аварийная труба, поврежденная коррозией. Она проникает в подвал цирка, в любой момент из нее может хлынуть кипяток. Однако ни одна из компетентных организаций аварийную трубу не признала. Так, ни в АО «Омск РТС», ни в «Тепловых сетях», ни в «Водоканале» о таких коммуникациях ничего не знают. Соответственно, и ремонтом заниматься некому. Что будет с трубой, пока остается только гадать.