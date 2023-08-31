Реконструкция дороги, отключение воды и опасная труба с кипятком. Омск сегодня

Во время проведения ремонтных работ была обнаружена аварийная труба, поврежденная коррозией. Она проникает в подвал цирка, в любой момент из нее может хлынуть кипяток. Однако ни одна из компетентных организаций аварийную трубу не признала. Так, ни в АО «Омск РТС», ни в «Тепловых сетях», ни в «Водоканале» о таких коммуникациях ничего не знают. Соответственно, и ремонтом заниматься некому. Что будет с трубой, пока остается только гадать.