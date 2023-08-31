Рабочее место школьника: правильное оборудование для сохранения зрения

Заметьте, что когда мы смотрим на экран, мы моргаем гораздо реже, чем при общении или прогулке. В результате глаза не получают достаточного увлажнения. Поэтому нужно научить детей моргать часто, особенно за компьютером. Частое моргание помогает снять напряжение и предотвратить серьезные проблемы с глазами (сухость и воспаление). Как только почувствуется усталость, нужно быстро моргать и сжимать веки в течение 30-60 секунд. Затем закрыть глаза и расслабиться на некоторое время. Эту процедуру можно повторять несколько раз.