Рабочее место школьника: правильное оборудование для сохранения зрения

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Рабочее место
В последнее время дети проводят много времени за компьютером. Долгое время работы на нем может привести к перенапряжению глаз, поэтому важно правильно распределить нагрузку. Сначала нужно оборудовать рабочее место ребенка. Начнем с выбора стула. Стул должен быть с прямой спинкой и вертикальным подъемом, пишет Pravda.Ru.
Верное положение — прямая спина, нижняя часть стула поддерживает поясницу, локти находятся близко к телу, угол между тазобедренными и локтевыми суставами составляет 90-120 градусов (высота стула можно регулировать).
Перейдем к монитору. Он должен быть на расстоянии вытянутой руки (50-75 см). Верхний край монитора должен быть на уровне глаз или немного ниже. Нужно настроить яркость монитора так, чтобы она соответствовала освещению в комнате. Чтобы определить оптимальную яркость, откройте на экране белый лист. Если монитор становится источником света — уменьшите яркость, если он блекнет — увеличьте яркость.
Обратите внимание на блики и искажения на экране. Если около рабочего места есть окно или зеркало, можно использовать монитор с антибликовым покрытием или поставить рядом диффузионную лампу. Светильник сбоку не будет светить прямо в глаза и создавать тени. Не сидите за компьютером в полной темноте, в комнате должно быть хорошее освещение. Обязательно следите за чистотой монитора. Чем больше пыли и пятен, тем хуже контрастность и для зрения.
Отдых для глаз
Соблюдайте правило 20/20/20. Попросите ребенка каждые 20 минут смотреть на предмет, который находится на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд. Можно установить бесплатное приложение, которое будет напоминать о необходимости отдохнуть глазам.
Заметьте, что когда мы смотрим на экран, мы моргаем гораздо реже, чем при общении или прогулке. В результате глаза не получают достаточного увлажнения. Поэтому нужно научить детей моргать часто, особенно за компьютером. Частое моргание помогает снять напряжение и предотвратить серьезные проблемы с глазами (сухость и воспаление). Как только почувствуется усталость, нужно быстро моргать и сжимать веки в течение 30-60 секунд. Затем закрыть глаза и расслабиться на некоторое время. Эту процедуру можно повторять несколько раз.
Сделайте перерывы от компьютера (посмотрите в окно, прогуляйтесь по комнате), чтобы дать глазам отдохнуть. Не сразу беритесь за телефон и листайте социальные сети. В это время отдыхает голова, но глаза — нет. Лучше обратить внимание на другие предметы вокруг.
Упражнения для глаз
Существует много упражнений, которые помогают снять напряжение с глаз. Рассмотрим самое простое из них. Нарисуйте точку на окне размером 3-5 миллиметров. Затем встаньте на расстоянии 30 сантиметров от этой точки и поочередно смотрите на нее, а затем переводите взгляд вдаль (на дерево, соседний дом и так далее). Повторяйте это чередование — одну минуту ближе (на точку), одну минуту дальше. Это очень полезная тренировка для глаз.
Максимально ограничьте время, которое дети проводят с гаджетами и компьютерами (особенно в каникулы и выходные дни). Вместо этого предлагайте им активные игры (волейбол, баскетбол), настольный теннис. Игры, в которых нужно попадать в цель мячом, отлично тренируют глаза.
В наше время детям трудно отказаться от своих любимых гаджетов, но время, проведенное с ними, нужно минимизировать. Оптимально — 2 часа в день с перерывами (30 минут за компьютером, 15 минут отдыха). Нужно установить жесткие ограничения, потому что зрение самое уязвимое до 18 лет.