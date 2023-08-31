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Причиной пожара в Екатеринбурге стало курение в постели

31 августа 2023, 08:46
В результате пожара в микрорайоне ВИЗ в Екатеринбурге было обнаружено тело женщины. Предполагается, что причиной этой трагедии стало курение в постели.

Об этом сообщил представитель главного управления МВД по Свердловской области, Валерий Горелых. Он также отметил, что возможны и другие версии происшествия, включая неосторожное обращение с огнем при курении. По словам Горелыха, очаг пожара был обнаружен в районе кровати, пишет ФедералПресс.

Подробности о причине смерти женщины будут установлены судебно-медицинской экспертизой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. Пока что нет никаких признаков того, что смерть была вызвана преступными действиями. Следователи продолжают осматривать место пожара.

Пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Крауля в восьмом часу утра, как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области. Огонь охватил всего два квадратных метра в одной из квартир, и пожарным потребовалось всего четыре минуты, чтобы его потушить.

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