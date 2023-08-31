Причиной пожара в Екатеринбурге стало курение в постели

Пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Крауля в восьмом часу утра, как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области. Огонь охватил всего два квадратных метра в одной из квартир, и пожарным потребовалось всего четыре минуты, чтобы его потушить.