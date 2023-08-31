После визита Хоценко три муниципалитета в Омской области получат 23 млн рублей

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
На заседании правительства Омской области распределен очередной транш на решение проблем в Оконешниковском и Тарском районе, а также в городе Омске. Сумма транша составила больше 23 млн рублей, отметили в облправительстве.
Так, в Оконешниковском районе деньги пойдут на замену котла в котельной села Сергеевка, замену окон в школе села Чистово и в школе в самом райцентре. Здесь же за счет областной поддержки будут произведены срочные ремонтные работы в здании дома культуры, в районном спортцентре и спортивно-техническом клубе. Для межпоселенческого дома культуры Оконешниковского района будет приобретен концертный баян — о нем попросили местные жители.
Тарскому району деньги выделяются на замену участка водопровода в селе Мартюшево. Вместе с этим порядка 3 млн рублей должны потратить на капитальный ремонт игрового зала районного стадиона. Во время встречи с врио губернатора местные жители также жаловались на состояние пешеходных дорожек и тротуаров на отдельных участках городских улиц — на их обновление муниципалитет получит свыше 4 млн рублей.
Порядка 5 млн рублей получит город Омск. На эти деньги планируется построить детскую спортивную площадку на территории средней школы № 110 по улице 6-й Станционной.
Виталий Хоценко подчеркнул, что главам муниципалитетов нужно проследить, чтобы все работы выполнились в срок.