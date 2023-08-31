После визита Хоценко три муниципалитета в Омской области получат 23 млн рублей

Так, в Оконешниковском районе деньги пойдут на замену котла в котельной села Сергеевка, замену окон в школе села Чистово и в школе в самом райцентре. Здесь же за счет областной поддержки будут произведены срочные ремонтные работы в здании дома культуры, в районном спортцентре и спортивно-техническом клубе. Для межпоселенческого дома культуры Оконешниковского района будет приобретен концертный баян — о нем попросили местные жители.