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После визита Хоценко три муниципалитета в Омской области получат 23 млн рублей

После визита Хоценко три муниципалитета в Омской области получат 23 млн рублей

31 августа 2023, 05:36
Фото: omskportal.ru
Деньги направят на решение проблем, которые жители обозначили во время встречи с врио губернатора.

На заседании правительства Омской области распределен очередной транш на решение проблем в Оконешниковском и Тарском районе, а также в городе Омске. Сумма транша составила больше 23 млн рублей, отметили в облправительстве.

Так, в Оконешниковском районе деньги пойдут на замену котла в котельной села Сергеевка, замену окон в школе села Чистово и в школе в самом райцентре. Здесь же за счет областной поддержки будут произведены срочные ремонтные работы в здании дома культуры, в районном спортцентре и спортивно-техническом клубе. Для межпоселенческого дома культуры Оконешниковского района будет приобретен концертный баян — о нем попросили местные жители.

Тарскому району деньги выделяются на замену участка водопровода в селе Мартюшево. Вместе с этим порядка 3 млн рублей должны потратить на капитальный ремонт игрового зала районного стадиона. Во время встречи с врио губернатора местные жители также жаловались на состояние пешеходных дорожек и тротуаров на отдельных участках городских улиц — на их обновление муниципалитет получит свыше 4 млн рублей.

Порядка 5 млн рублей получит город Омск. На эти деньги планируется построить детскую спортивную площадку на территории средней школы № 110 по улице 6-й Станционной.

Виталий Хоценко подчеркнул, что главам муниципалитетов нужно проследить, чтобы все работы выполнились в срок.

#Омск#Омская область#Губернатор#Жители#Новости#Ольга Акамова#Хоценко
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