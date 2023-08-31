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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Почему не стоит пить алкоголь во время приёма антибиотиков: объяснение врача

31 августа 2023, 13:47
Врач, специалист по здоровому образу жизни и питанию Надежда Чернышова рассказала о негативных последствиях смешения алкоголя и антибиотиков.

Врач объяснила, что запрета на одновременное употребление алкоголя и антибиотиков не существует. Однако, такая комбинация может замедлить процесс лечения и в редких случаях вызвать аллергические реакции или усилить побочные эффекты препарата, пишет Pravda.Ru.

Чернышова отметила, что многие лекарства плохо совместимы с алкоголем. Поэтому, если вы принимаете какое-то лекарство и планируете выпить алкоголь, стоит внимательно изучить инструкцию к препарату и, если возникнут вопросы, проконсультироваться с врачом о том, можно ли пить алкоголь во время лечения.

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