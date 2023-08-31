Почему не стоит пить алкоголь во время приёма антибиотиков: объяснение врача

Чернышова отметила, что многие лекарства плохо совместимы с алкоголем. Поэтому, если вы принимаете какое-то лекарство и планируете выпить алкоголь, стоит внимательно изучить инструкцию к препарату и, если возникнут вопросы, проконсультироваться с врачом о том, можно ли пить алкоголь во время лечения.