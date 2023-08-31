Онколог рассказал о признаках трансформации родинки в злокачественное образование

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По словам медика, родинку обычно помнят с детства. Она может увеличиваться в размерах со временем, но цвет и форма остаются неизменными. Родинка имеет гладкую и округлую, овальную или круглую границу, что отличает ее от опасных новообразований типа меланомы, пишет Pravda.Ru.
Александр Братик подчеркнул, что самые опасные раковые опухоли — это меланомы, которые могут распознать специалисты-онкологи. Для постановки диагноза необходимо провести дерматоскопию, то есть взять соскоб с поверхности родинки.
«Цитологи изучают клетки и на основании их анализа принимается решение о необходимости удаления опухоли», — пояснил врач.
Медик отметил, что родинка может превратиться в злокачественное образование из-за воздействия агрессивных факторов окружающей среды, например, кислот, физического воздействия или облучения. Однако такие изменения обычно происходят в пожилом возрасте. Характер родинки изменяется: появляется блеск, неровности, неоднородность пигмента и изменившийся контур — все это признаки опасного превращения родинки.