Онколог рассказал о признаках трансформации родинки в злокачественное образование

По словам медика, родинку обычно помнят с детства. Она может увеличиваться в размерах со временем, но цвет и форма остаются неизменными. Родинка имеет гладкую и округлую, овальную или круглую границу, что отличает ее от опасных новообразований типа меланомы, пишет Pravda.Ru.