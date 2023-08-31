Омскому «Мимино» ужесточили наказание за убийство маршрутчика на почве ревности

Эта история берет начало в 2012 году, когда Остапов купил с рук охотничье ружье модели «ИЖ-17» и не меньше шести патронов к нему. Проживая в Азовском немецком национальном районе, он незаконно хранил новое имущество на своем участке. Летом 2019 года оно ему понадобилось, но ружье сельчанин сначала переделал в обрез.