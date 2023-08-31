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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

иллюстрация

Омскому «Мимино» ужесточили наказание за убийство маршрутчика на почве ревности

31 августа 2023, 07:22
Фото: Город55
иллюстрация
Он будет находиться за решеткой почти десять лет.

В Омском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу, поданную стороной защиты Вадима Остапова, который более известен как местный «Мимино». Его признали виновным в убийстве, незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия, а также его изготовлении. Наказание изменили, однако не в пользу подсудимого.

Эта история берет начало в 2012 году, когда Остапов купил с рук охотничье ружье модели «ИЖ-17» и не меньше шести патронов к нему. Проживая в Азовском немецком национальном районе, он незаконно хранил новое имущество на своем участке. Летом 2019 года оно ему понадобилось, но ружье сельчанин сначала переделал в обрез.

С его помощью Остапов хотел разобраться с соперником. На почве ревности он решил убить своего коллегу, с которыми они вместе работали в маршрутном такси. Мужчина вызвал «дуэлянта» на встречу и на трассе «Азово — Шербакуль» ударил его обрезом несколько раз по голове. Тот потерял сознание. Затем ревнивец сделал смертельный выстрел в голову водителю.

Остапов так и не признал вину. Омский районный суд в декабре 2022 года назначил ему наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима. Также было решено взыскать с подсудимого 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семье убитого.

Омский облсуд изменил приговор суда первой инстанции, посчитав, что он слишком мягок для преступления с использованием оружия. Поэтому Остапову добавили еще полгода лишения свободы в колонии строгого режима.

От срока не отделаться. Омского «Мимино» окончательно отправили в колонию
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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Уголовное дело#Ревность#Новости#Алина Ясинская
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