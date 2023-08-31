Омский бизнесмен Алексей Семенихин увеличил свою долю в одной из фирм

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В обществе с ограниченной ответственностью «Исполин», зарегистрированном в Омске на 3-й Казахстанской, изменилась структура собственности. Николай Чернов, владевший 20% уставного капитала, отказался от своей доли, которую разделили двое оставшихся бенефициаров: у Алексея Семенихина с 30 августа 75% вместо 65, у Павла Миллера — 35% вместо 25.
ООО «Исполин» специализируется на производстве стекла и изделий из него. Выручка фирмы в 2022 году превысила 120 млн рублей. Должность директора в «Исполине» занимает Дмитрий Семенихин — в прошлом директор и единственный бенефициар ООО «Снабремонт», компании с годовой выручкой в полтора млрд. Сейчас «Снабремонт» на 100% принадлежит Алексею Семенихину. Отметим, что у двух Семенихиных одно и то же отчество — Николаевич.