Омский бизнесмен Алексей Семенихин увеличил свою долю в одной из фирм

ООО «Исполин» специализируется на производстве стекла и изделий из него. Выручка фирмы в 2022 году превысила 120 млн рублей. Должность директора в «Исполине» занимает Дмитрий Семенихин — в прошлом директор и единственный бенефициар ООО «Снабремонт», компании с годовой выручкой в полтора млрд. Сейчас «Снабремонт» на 100% принадлежит Алексею Семенихину. Отметим, что у двух Семенихиных одно и то же отчество — Николаевич.