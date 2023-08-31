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Омские школьники вновь побывали в «Летней академии наук» ОНПЗ

Омские школьники вновь побывали в «Летней академии наук» ОНПЗ

31 августа 2023, 08:29
Фото: Андрей Шавин
Образовательный проект Омского НПЗ «Газпром нефти» ежегодно походит в формате выездной школы и помогает подросткам определиться с будущей профессией.

«Летняя академия наук» ОНПЗ — это один из этапов подготовки профессиональных инженерных кадров для промышленных предприятий региона. В этом году она длилась две недели. За это время 27 участников проекта узнали о разных профессиях в сфере нефтепереработки и перспективах отрасли, создали собственные исследовательские проекты, прошли образовательные интенсивы по химии, физике и нефтехимии под руководством преподавателей ОмГТУ. В будущем участие в Летней академии наук ОНПЗ поможет ребятам при поступлении на базовую кафедру «Газпром нефти».

В «Летнюю академию наук» Омского НПЗ попадают 10-классники, которые в течение учебного года активно участвуют в мероприятиях программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Перед стартом проекта ребята также выполняют профориентационные тесты, которые должны подтвердить их интерес к нефтепереработке. Как подчеркнул генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский, слушатели «Летней академии наук» попадают в поле зрения специалистов по персоналу предприятия.

«Замотивированные молодые люди интересны Омскому НПЗ в качестве возможных сотрудников. Ведь для работы на высокотехнологичном предприятии важны постоянное саморазвитие и обучение», — сказал Олег Белявский.

Напомним, «Летняя академия наук» существует с 2015 года и входит в комплексную программу подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Проект традиционно поводится в августе на базе оздоровительного центра имени Карбышева.

#Общество#Город#Омск#Омская область#Дети#Олег Белявский
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