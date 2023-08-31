Омские школьники вновь побывали в «Летней академии наук» ОНПЗ

«Летняя академия наук» ОНПЗ — это один из этапов подготовки профессиональных инженерных кадров для промышленных предприятий региона. В этом году она длилась две недели. За это время 27 участников проекта узнали о разных профессиях в сфере нефтепереработки и перспективах отрасли, создали собственные исследовательские проекты, прошли образовательные интенсивы по химии, физике и нефтехимии под руководством преподавателей ОмГТУ. В будущем участие в Летней академии наук ОНПЗ поможет ребятам при поступлении на базовую кафедру «Газпром нефти».