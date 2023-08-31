Омская прокуратура провела проверку после жалоб на свалку рядом с жилым домом

Напомним, что ранее на ситуацию жаловались жители близлежащих домов. Дело в том, что на эту площадку мусор привозят со всей округи, он плохо пахнет и является эпицентром размножения крыс. Также «мусорный» склад перекрыл дорогу в школу, по которой обычно ходили дети. Теперь они вынуждены обходить это место по проезжей части.