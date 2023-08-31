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Published Сегодня, 11:15

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Омская прокуратура провела проверку после жалоб на свалку рядом с жилым домом

31 августа 2023, 11:15
Фото: 1MI
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Проверка территории рядом с домом №159 по ул. Осоавиахимовская была проведена прокуратурой и специалистами управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что в ходе проверки работники прокуратуры и Роспотребнадзора не нашли нарушений требований к размещению площадки с отходами. Она находится здесь по решению окружной администрации на месте бывшей несанкционированной свалки. Территория скопления мусора огорожена с трех сторон, имеет основание из бетонных плит.

Однако проблема все же есть. Содержание и обслуживание площадки проводится плохо, с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. Мусор скапливается вне контейнеров.

По факту нарушения прокурор Центрального округа внес директору департамента городского хозяйства представление, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Напомним, что ранее на ситуацию жаловались жители близлежащих домов. Дело в том, что на эту площадку мусор привозят со всей округи, он плохо пахнет и является эпицентром размножения крыс. Также «мусорный» склад перекрыл дорогу в школу, по которой обычно ходили дети. Теперь они вынуждены обходить это место по проезжей части.

«Постоянная вонь и крысы». Омичи рассказали о свалке на Осоавиахимовской
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#Омск#Прокуратура#Свалка отходов#Утилизация мусора#Мусор#Вывоз мусора#Несанкционированная свалка#Новости#Отходы#Выброс мусора#Анастасия Баянова
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