Омская прокуратура провела проверку после жалоб на свалку рядом с жилым домом

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Сообщается, что в ходе проверки работники прокуратуры и Роспотребнадзора не нашли нарушений требований к размещению площадки с отходами. Она находится здесь по решению окружной администрации на месте бывшей несанкционированной свалки. Территория скопления мусора огорожена с трех сторон, имеет основание из бетонных плит.
Однако проблема все же есть. Содержание и обслуживание площадки проводится плохо, с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. Мусор скапливается вне контейнеров.
По факту нарушения прокурор Центрального округа внес директору департамента городского хозяйства представление, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Напомним, что ранее на ситуацию жаловались жители близлежащих домов. Дело в том, что на эту площадку мусор привозят со всей округи, он плохо пахнет и является эпицентром размножения крыс. Также «мусорный» склад перекрыл дорогу в школу, по которой обычно ходили дети. Теперь они вынуждены обходить это место по проезжей части.