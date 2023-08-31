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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

иллюстрация

Омич учинил скандал из-за того, что ему запретили поставлять питание в школы

31 августа 2023, 06:22
Фото: Город55
иллюстрация
Бизнесмен не имел опыта в соответствующей работе.

В региональном УФАС рассмотрели жалобу местного бизнесмена. Индивидуальный предприниматель остался недоволен работой Главного управления контрактной системы Омской области и его комиссии.

Спорная ситуация возникла при проведении закупки по организации горячего питания в четырех школах Омского муниципального района. Он посчитал, что комиссия незаконно отклонила его заявку. По мнению заявителя, были предоставлены все документы, соответствующие требованиям к участникам закупки.

Представители УФАС выслушали также заказчика и изучили подробно заявку предпринимателя. В ведомстве сделали вывод, что представленные документы не подтверждают опыт поставки пищевых продуктов.

«Цена поставленных товаров по представленным предпринимателем контрактам (договорам) в полном объеме соответствующими актами приемки не подтверждена», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Жалоба бизнесмена по итогу признана необоснованной.

Больше половины омских школ поймали на нарушениях, связанных с питанием
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#Омск#Омская область#Питание школьников#Новости#Питание#Алина Ясинская
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