Омич учинил скандал из-за того, что ему запретили поставлять питание в школы

Спорная ситуация возникла при проведении закупки по организации горячего питания в четырех школах Омского муниципального района. Он посчитал, что комиссия незаконно отклонила его заявку. По мнению заявителя, были предоставлены все документы, соответствующие требованиям к участникам закупки.