Омич учинил скандал из-за того, что ему запретили поставлять питание в школы

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В региональном УФАС рассмотрели жалобу местного бизнесмена. Индивидуальный предприниматель остался недоволен работой Главного управления контрактной системы Омской области и его комиссии.
Спорная ситуация возникла при проведении закупки по организации горячего питания в четырех школах Омского муниципального района. Он посчитал, что комиссия незаконно отклонила его заявку. По мнению заявителя, были предоставлены все документы, соответствующие требованиям к участникам закупки.
Представители УФАС выслушали также заказчика и изучили подробно заявку предпринимателя. В ведомстве сделали вывод, что представленные документы не подтверждают опыт поставки пищевых продуктов.
«Цена поставленных товаров по представленным предпринимателем контрактам (договорам) в полном объеме соответствующими актами приемки не подтверждена», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Жалоба бизнесмена по итогу признана необоснованной.