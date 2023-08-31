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Published Сегодня, 12:37

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Updated Сегодня, 12:39

Огурцы и бананы подорожали на 4,8% и 3% соответственно

31 августа 2023, 12:37
Согласно данным Росстата, на прошлой неделе в России выросли цены на огурцы и бананы — на 4,8% и 3% соответственно.

Также подорожало мясо: баранина на 1,8%, куриное мясо на 1,5% и свинина на 1,3%. В то же время, несколько овощей подешевели: капуста стала дешевле на 13,7%, лук на 10,5%, морковь на 6,9%, помидоры на 6,4% и картофель на 5,9%, пишет Общественная служба новостей.

В июле текущего года уровень безработицы в России снизился до трех процентов, что является новым историческим рекордом, согласно отчету Росстата.

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