Огурцы и бананы подорожали на 4,8% и 3% соответственно

Также подорожало мясо: баранина на 1,8%, куриное мясо на 1,5% и свинина на 1,3%. В то же время, несколько овощей подешевели: капуста стала дешевле на 13,7%, лук на 10,5%, морковь на 6,9%, помидоры на 6,4% и картофель на 5,9%, пишет Общественная служба новостей.