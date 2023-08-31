Нутрициолог перечислила места, где можно подхватить кишечную палочку

Если у вас есть подозрение на эту инфекцию, важно обратиться за помощью к медикам. Вам будут назначены соответствующие лекарства и диета для быстрого выздоровления. Рекомендуется употреблять легкоусваиваемые блюда, гарниры на воде, кисломолочные продукты, а также нежирные виды рыбы и мяса. Следует избегать бобовых, свежего хлеба, газированных напитков, кондитерских изделий, колбасы и копченостей, так как эти продукты могут раздражать воспаленную слизистую кишечника.