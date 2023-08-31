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Нутрициолог перечислила места, где можно подхватить кишечную палочку

31 августа 2023, 13:50
Власти проводят проверку всех водоемов перед началом купального сезона. Если вы увидите табличку «Купаться запрещено» рядом с прудом или водохранилищем, лучше обойти его стороной.

Здесь есть риск заразиться кишечной палочкой, что может привести к интоксикации, лихорадке, поражению органов ЖКТ и мочеполовой системы, а также заражению паразитами и развитию тяжелого сепсиса. Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала читателям Pravda.Ru о других местах, где можно подхватить кишечную палочку и как ее определить.

Один из таких мест — пляж с теплым и влажным песком. Лучше не ходить по нему босиком и не играть в мокром песке. Особенно важно следить за детьми, которые могут попробовать на вкус песок. Заражение кишечной палочкой и другими опасными заболеваниями может произойти очень быстро.

Также рестораны и кафе являются частым источником заражения кишечной палочкой. При выборе места для посещения рекомендуется обращать внимание на отзывы других посетителей. Также необходимо следить за чистотой рук и мыть их перед каждым приемом пищи. Отказ от плохо прожаренного мяса и рыбы с кровью поможет избежать инфекции.

Симптомы отравления кишечной палочкой могут включать диарею, боли в животе, тошноту и рвоту. Эта бактерия может повредить не только ЖКТ, но и мочеполовую систему, вызывая различные заболевания.

Если у вас есть подозрение на эту инфекцию, важно обратиться за помощью к медикам. Вам будут назначены соответствующие лекарства и диета для быстрого выздоровления. Рекомендуется употреблять легкоусваиваемые блюда, гарниры на воде, кисломолочные продукты, а также нежирные виды рыбы и мяса. Следует избегать бобовых, свежего хлеба, газированных напитков, кондитерских изделий, колбасы и копченостей, так как эти продукты могут раздражать воспаленную слизистую кишечника.

Важно не начинать самолечение, так как это может привести к серьезным осложнениям.

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