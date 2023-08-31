Названы сроки восстановления Каховской ГЭС

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
По словам Александра Кумохина, члена Общественного совета при Федеральном агентстве «Росводресурсы», эти работы могут занять около пяти лет.
Кумохин общался с коллегами на местах и волонтерами-экологами, которые ранее помогали при ликвидации первых последствий аварии. Они считают ситуацию удовлетворительной, так как большинство районов уже решило проблемы с электричеством и водой. Об этом пишет 360tv.ru.
В Новой Каховке и прилегающих территориях ситуация, по словам Кумохина, лучше, но ниже по течению все задачи пока не решены. Тем не менее, удалось избежать массовых отравлений и заражений благодаря оперативным действиям власти и общества.
Станция получила серьезные повреждения, поэтому решено восстанавливать ее полностью. Кумохин сравнил эти работы с ремонтом Саяно-Шушенской ГЭС, который занял около пяти лет. Он подчеркнул, что Россия уже не раз сталкивалась с такими масштабными задачами и справлялась с ними успешно.