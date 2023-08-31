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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:00

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Названы сроки восстановления Каховской ГЭС

31 августа 2023, 12:57
Экологическая обстановка в зоне, пострадавшей от повреждения Каховской ГЭС и разлива Днепра, улучшилась. В Херсонской области начались работы по восстановлению станции, которую полностью восстановят.

По словам Александра Кумохина, члена Общественного совета при Федеральном агентстве «Росводресурсы», эти работы могут занять около пяти лет.

Кумохин общался с коллегами на местах и волонтерами-экологами, которые ранее помогали при ликвидации первых последствий аварии. Они считают ситуацию удовлетворительной, так как большинство районов уже решило проблемы с электричеством и водой. Об этом пишет 360tv.ru.

В Новой Каховке и прилегающих территориях ситуация, по словам Кумохина, лучше, но ниже по течению все задачи пока не решены. Тем не менее, удалось избежать массовых отравлений и заражений благодаря оперативным действиям власти и общества.

Станция получила серьезные повреждения, поэтому решено восстанавливать ее полностью. Кумохин сравнил эти работы с ремонтом Саяно-Шушенской ГЭС, который занял около пяти лет. Он подчеркнул, что Россия уже не раз сталкивалась с такими масштабными задачами и справлялась с ними успешно.

#Общество
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