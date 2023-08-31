Мясо как источник железа: плюсы и минусы

Очень распространена теория, что избыток насыщенных жиров ведет к повышению уровня «плохого» холестерина, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Белое мясо считается более полезным, но оно все равно содержит много насыщенных жиров, что также может привести к развитию этих заболеваний, утверждает Алексей Кабанов, диетолог-консультант и заместитель директора НИЦ «Здоровое питание».