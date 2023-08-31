Мясо как источник железа: плюсы и минусы

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Очень распространена теория, что избыток насыщенных жиров ведет к повышению уровня «плохого» холестерина, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Белое мясо считается более полезным, но оно все равно содержит много насыщенных жиров, что также может привести к развитию этих заболеваний, утверждает Алексей Кабанов, диетолог-консультант и заместитель директора НИЦ «Здоровое питание».
Однако, мясо также является источником железа. В нем содержится гемовое железо, которое легко усваивается. Железо также есть в растительных продуктах, но оно менее доступно для нашего организма. Гемовое железо связано с повышенным риском развития и прогрессирования таких заболеваний, как рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак легких, сахарный диабет 2 типа и ишемическая болезнь сердца, пишет Pravda.Ru.
Поэтому, при составлении своего рациона питания важно учесть не только мясные продукты, но и овощи, фрукты и растительные белки. Баланс и разнообразие являются основой здорового образа жизни и долголетия. Важно помнить, что употребление больших количеств мясных продуктов, независимо от цвета мяса, может нанести значительный вред нашему организму.