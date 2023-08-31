Министерство культуры РФ запретило показ «Барби» и «Оппенгеймера» в кинотеатрах

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Министерство считает, что зарубежные новинки не будут способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, о которых ранее говорил президент России.
По информации телеграм-канала «BRIEF», ведомство уверено, что отсутствие в российском кинопрокате иностранных фильмов способствует развитию отечественного кинематографа. Более того, российские картины, в отличие от западных, доносят до зрителя ряд морально-этических и патриотических норм, которые необходимы для воспитания молодого поколения.
Вместо «Барби» и «Оппенгеймера» кинолюбителям предлагают вспомнить о недавних отечественных премьерах: о семейной комедии «Чебурашка» и о «Вызове» — первом фильме, снятом в космосе. Минкульт также предлагает следить за новинками российского кино, ведь они ни чем не хуже иностранных.