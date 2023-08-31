Министерство культуры РФ запретило показ «Барби» и «Оппенгеймера» в кинотеатрах

Вместо «Барби» и «Оппенгеймера» кинолюбителям предлагают вспомнить о недавних отечественных премьерах: о семейной комедии «Чебурашка» и о «Вызове» — первом фильме, снятом в космосе. Минкульт также предлагает следить за новинками российского кино, ведь они ни чем не хуже иностранных.