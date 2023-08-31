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Министерство культуры РФ запретило показ «Барби» и «Оппенгеймера» в кинотеатрах

Министерство культуры РФ запретило показ «Барби» и «Оппенгеймера» в кинотеатрах

31 августа 2023, 13:22
Фото: 1MI
Ранее с таким предложением в минкульт обращался вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Министерство считает, что зарубежные новинки не будут способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, о которых ранее говорил президент России.

По информации телеграм-канала «BRIEF», ведомство уверено, что отсутствие в российском кинопрокате иностранных фильмов способствует развитию отечественного кинематографа. Более того, российские картины, в отличие от западных, доносят до зрителя ряд морально-этических и патриотических норм, которые необходимы для воспитания молодого поколения.

Вместо «Барби» и «Оппенгеймера» кинолюбителям предлагают вспомнить о недавних отечественных премьерах: о семейной комедии «Чебурашка» и о «Вызове» — первом фильме, снятом в космосе. Минкульт также предлагает следить за новинками российского кино, ведь они ни чем не хуже иностранных.

И до нас дошло. Омичам на больших экранах покажут «Барби» и «Оппенгеймер» этой осенью
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#Культура#Кино#Омск#Омская область#Кинотеатры#Кинопоказ#Новости#Премьера#Премьера фильма#Запрет#Анастасия Баянова
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