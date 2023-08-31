Миллиардный контракт. Омский депстрой ищет реконструктора дороги на 10 лет Октября

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Published Сегодня, 04:39
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В Омске департамент строительства объявил аукцион на разработку рабочей документации и выполнение 1 этапа реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт. Подрядчику готовы заплатить 1,068 млрд рублей (это начальная максимальная цена контракта).
Первый этап охватывает участок от границы Омска до строения № 190 по улице 10 лет Октября. Его протяженность — 3,98 км. Приступить к работам подрядчик должен в течение пяти дней с даты заключения контракта, завершить реконструкцию 4-километровой дороги до 23 декабря 2024 года. Итоги аукциона подведут 11 сентября.
Напомним, что проект реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт получил положительное заключение экспертизы в июне этого года. Разработкой проектной документации за 30,05 млн рублей занималось акционерное общество «Автодорпроект».
Во время реконструкции собираются расширить проезжую часть, устроить на ней разделительную полосу, построить линию наружного освещения, ливневую канализацию, тротуары, велосипедные дорожки и благоустроить прилегающую к дороге территорию.