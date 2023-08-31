Как заменить поваренную соль- рассказывает кардиолог

«Использование этих трав для придания блюдам вкуса и аромата применяется уже множество тысячелетий. Конечно, свежая зелень содержит больше витаминов, минералов и антиоксидантов, чем сушеная, но это скорее вопрос предпочтений. Они являются отличной альтернативой соли и хорошим дополнением к пище», — добавил специалист.