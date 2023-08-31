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Published Сегодня, 20:29

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Как заменить поваренную соль- рассказывает кардиолог

31 августа 2023, 20:29
избыточное использование кулинарной соли может быть опасным для людей, которые страдают заболеваниями сердца и сосудов. Кардиолог Дмитрий Хохлов, работающий в Московской областной больнице имени профессора Розанова В.Н., рассказал о возможных заменах соли.

По словам врача, соль является основным источником натрия, который положительно влияет на функционирование сердца и обмен веществ. Однако чрезмерное употребление соли может провоцировать повышение артериального давления, инсульт, проблемы с почками и другие заболевания. Об этом пишет 360tv.ru.

«Рекомендуемое суточное потребление кулинарной соли не должно превышать одной чайной ложки. Людям, страдающим артериальной гипертензией, следует равномерно распределять её в течение дня, так как соль может вызывать скачки артериального давления», — поделился Хохлов.

Эксперт отметил, что различные травы могут помочь придать блюдам более насыщенный вкус. Среди таких трав — базилик, лавровый лист, кориандр, майоран, мята, укроп, орегано и другие. Зелень содержит множество полезных для организма микроэлементов.

«Использование этих трав для придания блюдам вкуса и аромата применяется уже множество тысячелетий. Конечно, свежая зелень содержит больше витаминов, минералов и антиоксидантов, чем сушеная, но это скорее вопрос предпочтений. Они являются отличной альтернативой соли и хорошим дополнением к пище», — добавил специалист.

#Общество
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