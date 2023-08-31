Из-за путаницы в документах пожилая омичка сдала ДНК-тест, чтобы доказать материнство

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Омичка Галина Григорьева в 74 года узнала, что не является матерью своей старшей дочери Марине. Более того, у 52-летней женщины сразу три матери, в том числе одна настоящая, но официально у них нет родственной связи.
О путанице в документах семья узнала, когда Галина Григорьева оформляла надбавку к пенсии, которая положена ей как многодетной матери, родившей до 1990 года. Всего у пенсионерки три дочери, что подтверждают имеющиеся на руках свидетельства о рождении. Однако в Пенсионном фонде пожилую женщину приняли за мошенницу.
«Ей там говорят: „Два ваших ребенка, а вот старшая дочь — не ваша. И документы у вас поддельные. Это три года тюрьмы и штраф 100 тыс рублей“. Даже в полицию собирались вызвать. Мама просто обалдела. Она пошла в ЗАГС. Спрашивает: „А чей у меня тогда третий ребенок?“ Ей говорят: „Вы для этой женщины чужой человек. Мы не имеем права вам сказать, кто ее родители“», — рассказала «Вечернему Омску» младшая дочь Галины Григорьевы.
Как выяснилось позднее, по документам Марина родилась не у Галины Григорьевы, а у Зинаиды Васильевны — своей тети. Женщина оформляла у нотариуса завещание на квартиру и узнала, что племянница официально является ей второй дочерью.
Семейство обращается в различные инстанции и архивы, чтобы внести правки в документы. Кроме того, Галина Григорьева, ее дочь Марина и тетя сделали тест ДНК, чтобы подтвердить родственные связи.
На этом «сюрпризы» не кончились. Женщины выяснили, что по документам у 52-летней Марины три матери — Галина Григорьева (родная мать), Зинаида Васильевна (тетя) и еще одна неизвестная женщина, которой по ошибке в те годы выдали свидетельство о рождении.
Галина в свое время была приписана к Саргатском родильному дому, но это учреждение уже не работает. Весь архив при этом уничтожил пожар, поэтому там не удалось найти зацепок.
Григорьевы уже много лет живут в Омске. Галина Васильевна судится с местным ЗАГСом для исправления ошибок в документах, однако это не приносит результатов. В учреждении сообщают, что ей необходимо обращаться в суд по месту жительства истца. Уже шестой по счету иск будет рассматривать Советский районный суд. На этот раз его подала тетя Марины — Зинаида Васильевна.