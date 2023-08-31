Из-за путаницы в документах пожилая омичка сдала ДНК-тест, чтобы доказать материнство

Григорьевы уже много лет живут в Омске. Галина Васильевна судится с местным ЗАГСом для исправления ошибок в документах, однако это не приносит результатов. В учреждении сообщают, что ей необходимо обращаться в суд по месту жительства истца. Уже шестой по счету иск будет рассматривать Советский районный суд. На этот раз его подала тетя Марины — Зинаида Васильевна.