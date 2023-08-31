Хоценко объявил выговор минстрою за недостроенные к 1 сентября школы в Омской области

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Стало известно, что дети Черлакского и Горьковского района не смогут начать учебу в новых школах в ранее обозначенный срок. Глава регионального минстроя Александр Рашко сообщал две недели назад, что ученики сядут за парты 1 сентября.
«Завтра начинается учебный год, и занятия в этих школах не начнутся. Ситуация из ряда вон!», — отметил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Был объявлен выговор министру строительства. Также работу стройблока региона признали неудовлетворительной.
Завтра, 1 сентября, министры строительства и образования поедут с Хоценко в Черлак, чтобы обсудить проблему с родителями. О дате начала занятий станет известно на этой же встрече.
Ранее глава минстроя Рашко сообщал, что здание готово и укомплектовано всем необходимым.