Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

иллюстрация

Хоценко объявил выговор минстрою за недостроенные к 1 сентября школы в Омской области

31 августа 2023, 06:40
Фото: Город55
иллюстрация
Дети не смогут начать учебу 1 сентября.

Стало известно, что дети Черлакского и Горьковского района не смогут начать учебу в новых школах в ранее обозначенный срок. Глава регионального минстроя Александр Рашко сообщал две недели назад, что ученики сядут за парты 1 сентября.

«Завтра начинается учебный год, и занятия в этих школах не начнутся. Ситуация из ряда вон!», — отметил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Был объявлен выговор министру строительства. Также работу стройблока региона признали неудовлетворительной.

Завтра, 1 сентября, министры строительства и образования поедут с Хоценко в Черлак, чтобы обсудить проблему с родителями. О дате начала занятий станет известно на этой же встрече.

Ранее глава минстроя Рашко сообщал, что здание готово и укомплектовано всем необходимым.

Дошли до буквы «Л». Стало известно, в какую школу Омска пойдет больше первоклассников
Узнать подробнее
#Политика#Образование#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Александр Рашко#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
Подпишитесь
В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
Вчера, 08:30
Без гриппа, но с ОРВИ. Роспотребнадзор рассказал, чем в преддверии осени болеют омичи
Сегодня, 03:16
Сезонный ажиотаж. Что происходит в омских магазинах перед началом учебного года
Сегодня, 05:55
Режиссер Эмир Кустурица назвал Омск своим любимым городом в России
Сегодня, 02:51
Миллиардный контракт. Омский депстрой ищет реконструктора дороги на 10 лет Октября
Сегодня, 04:39
Экс-начальнику омского УМВД прочат выход в отставку из-за серьезных нарушений
Вчера, 12:54