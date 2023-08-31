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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:52

Губернатор Небраски подписал указ о строгом определении пола человека

31 августа 2023, 12:47
Правила определения пола в штате Небраска, США, будут основываться на физиологических критериях репродуктивной системы. Такое решение было принято губернатором Джимом Пилленом, сообщает агентство Associated Press.

Согласно указу, женщиной считается человек, у которого репродуктивная система предназначена для производства яйцеклеток, а мужчиной — для производства сперматозоидов. Об этом пишет 360tv.ru.

Пиллен отметил, что мужчины не должны находиться в пространстве, предназначенном только для женщин, и поэтому необходимо обеспечить отдельные раздевалки и ванные комнаты для каждого пола.

Указ также требует, чтобы все государственные учреждения разделяли жителей на две категории пола.

Журналисты отмечают, что отсутствие термина «трансгендер» в документе может ограничить доступ данной группы к соответствующим помещениям.

Это уже второй случай, когда такой приказ подписывается в США. Один месяц назад губернатор Оклахомы Кевин Смит принял аналогичное решение. Юристы объясняют, что законодательные органы штатов могут принять дополнительные меры для урегулирования вопросов, связанных с трансгендерами.

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