Губернатор Небраски подписал указ о строгом определении пола человека

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Согласно указу, женщиной считается человек, у которого репродуктивная система предназначена для производства яйцеклеток, а мужчиной — для производства сперматозоидов. Об этом пишет 360tv.ru.
Пиллен отметил, что мужчины не должны находиться в пространстве, предназначенном только для женщин, и поэтому необходимо обеспечить отдельные раздевалки и ванные комнаты для каждого пола.
Указ также требует, чтобы все государственные учреждения разделяли жителей на две категории пола.
Журналисты отмечают, что отсутствие термина «трансгендер» в документе может ограничить доступ данной группы к соответствующим помещениям.
Это уже второй случай, когда такой приказ подписывается в США. Один месяц назад губернатор Оклахомы Кевин Смит принял аналогичное решение. Юристы объясняют, что законодательные органы штатов могут принять дополнительные меры для урегулирования вопросов, связанных с трансгендерами.