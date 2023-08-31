Губернатор Небраски подписал указ о строгом определении пола человека

Это уже второй случай, когда такой приказ подписывается в США. Один месяц назад губернатор Оклахомы Кевин Смит принял аналогичное решение. Юристы объясняют, что законодательные органы штатов могут принять дополнительные меры для урегулирования вопросов, связанных с трансгендерами.