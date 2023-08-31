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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:53

иллюстрация

Гниды атакуют. Больше 200 омичей обратились к врачам с жалобой на мерзких кровососов

31 августа 2023, 06:47
Фото: Город55
иллюстрация

С начала года больше 200 омичей обратились к врачам из-за атаки вшей

Педикулез может появиться у любого, кто пренебрегает гигиеной.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о статистике заболеваемости педикулезом в Омской области. Паразитическое заболевание продолжает беспокоить население, хотя за последние пять лет число зараженных не увеличивалось.

«По совокупному населению показатель заболеваемости на 100 тыс варьирует от 59,59 в 2018 году до 30,39 в 2022 году», — представили данные в ведомстве.

С января по июль этого года у 268 жителей Омской области нашли вшей. Показатель заболеваемости составил 14,26 на 100 тыс человек. Мелкие кровососы могут встречаться у каждого, отметили в Роспотребнадзоре. Педикулез чаще всего возникает из-за пренебрежения гигиеной.

Ранее Город55 писал о заболеваемости в Омской области в начале эпидемического сезона. По информации специалистов Роспотребнадзора, гриппом пока местные жители не болеют, однако есть другие вирусы.

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#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Заболеваемость#Алина Ясинская#Паразиты
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