Гниды атакуют. Больше 200 омичей обратились к врачам с жалобой на мерзких кровососов

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:53
В региональном Роспотребнадзоре рассказали о статистике заболеваемости педикулезом в Омской области. Паразитическое заболевание продолжает беспокоить население, хотя за последние пять лет число зараженных не увеличивалось.
«По совокупному населению показатель заболеваемости на 100 тыс варьирует от 59,59 в 2018 году до 30,39 в 2022 году», — представили данные в ведомстве.
С января по июль этого года у 268 жителей Омской области нашли вшей. Показатель заболеваемости составил 14,26 на 100 тыс человек. Мелкие кровососы могут встречаться у каждого, отметили в Роспотребнадзоре. Педикулез чаще всего возникает из-за пренебрежения гигиеной.
Ранее Город55 писал о заболеваемости в Омской области в начале эпидемического сезона. По информации специалистов Роспотребнадзора, гриппом пока местные жители не болеют, однако есть другие вирусы.