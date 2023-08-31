Гниды атакуют. Больше 200 омичей обратились к врачам с жалобой на мерзких кровососов

С января по июль этого года у 268 жителей Омской области нашли вшей. Показатель заболеваемости составил 14,26 на 100 тыс человек. Мелкие кровососы могут встречаться у каждого, отметили в Роспотребнадзоре. Педикулез чаще всего возникает из-за пренебрежения гигиеной.