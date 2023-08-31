Эксперт рассказала о характерных признаках замершей беременности

Если мертвой эмбрион задерживается внутри матки на протяжении продолжительного времени, может возрасти температура тела, появиться общая слабость и головокружение. На более поздних сроках отсутствие движения плода и уменьшение размеров груди, выделение молозива становятся явными симптомами. Если имеются тянущие боли внизу живота в сочетании с кровянистыми выделениями, это свидетельствует о том, что матка пытается избавиться от мертвого плода. Чтобы избежать осложнений, связанных с инфекцией, рекомендуется обратиться к врачу для получения медицинской помощи и определения наилучшего способа разрешения этой ситуации в стационарных условиях.