Эксперт рассказала о характерных признаках замершей беременности

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Наиболее опасным моментом для возникновения выкидыша или замирания плода считается 8-я неделя беременности. Длительное пребывание уже мертвого эмбриона в организме женщины может не только негативно сказаться на ее здоровье, но и представлять опасность для ее жизни. Как распознать замершую беременность и что делать в такой ситуации — рассказала в интервью Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.
Как распознать замершую беременность
Беременные женщины должны обратить внимание на изменения в своем теле. Характерными признаками этой ситуации являются:
— выпускание кровянистых выделений,
— резкое прекращение характерных симптомов беременности (сильное слюноотделение, утренняя тошнота и т. д.).
Если мертвой эмбрион задерживается внутри матки на протяжении продолжительного времени, может возрасти температура тела, появиться общая слабость и головокружение. На более поздних сроках отсутствие движения плода и уменьшение размеров груди, выделение молозива становятся явными симптомами. Если имеются тянущие боли внизу живота в сочетании с кровянистыми выделениями, это свидетельствует о том, что матка пытается избавиться от мертвого плода. Чтобы избежать осложнений, связанных с инфекцией, рекомендуется обратиться к врачу для получения медицинской помощи и определения наилучшего способа разрешения этой ситуации в стационарных условиях.
В случае подозрений на прекращение развития беременности необходимо немедленно обратиться к врачу и выполнить УЗИ малого таза. Квалифицированный врач обязательно выяснит причины произошедшего и назначит необходимое лечение, чтобы следующая беременность завершилась успешно.
Среди причин, приводящих к мертвой беременности, можно отметить различные патологические состояния полости матки, которые мешают правильной фиксации и развитию плода из-за плохого кровоснабжения. Это может стать причиной гибели плода.
«Я всегда настаиваю на проведении полного обследования обоих партнеров перед планированием беременности. Квалифицированные врачи должны оценить возможность женщины выносить здоровый плод (эпителий, проходимость труб, овариальный резерв и т. д.), чтобы предотвратить нежелательные ситуации», — подчеркивает эксперт.
Еще одной причиной недоразвития плода являются различные генетические аномалии. Хромосомные аномалии и врожденные пороки развития встречаются достаточно часто. Это естественная форма отбора, когда природа прекращает развитие эмбриона, который неспособен к жизни.
Если вы уже сталкивались с мертвой беременностью и врачи не нашли явной причины, необходимо пройти анализ на гомоцистеин. Повышенный уровень этой аминокислоты является причиной невынашивания беременности в первом триместре в большинстве случаев!
Гомоцистеин — это токсичная аминокислота, которая вызывает множество заболеваний:
— аномалии сосудов,
— атеросклероз,
— тромбообразование,
— дефекты нервной трубки плода,
— невынашивание беременности и другие.
В нормальных условиях гомоцистеин устраняется с помощью витаминов группы В, в частности фолиевой кислоты. Гинекологи всегда назначают беременным женщинам фолиевую кислоту (витамин В9) для снижения уровня гомоцистеина. Проблема заключается в том, что у некоторых людей организм не усваивает эту кислоту из препаратов, и им нужна специальная форма фолиевой кислоты, иначе таблетки не будут оказывать влияние на гомоцистеин у беременной женщины. В таких случаях вероятность выкидыша или мертвой беременности остается высокой.