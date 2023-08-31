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Эксперт рассказал, как подготовить дачу к осенне-зимнему периоду

31 августа 2023, 08:18
С наступлением холодного времени года настает время подготовки дачи к осенне-зимнему периоду. Роман Арестов, эксперт в области ремонта и сооснователь студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард», рассказывает о необходимых мерах.

Первое, что нужно сделать, это защитить растения. Их здоровье и плодоносность следует сохранить до весны, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Сначала мы защищаем растения от холода. Удаляем лишние листья, ветки и побеги. Также нужно оберегать самые уязвимые растения, используя специальные материалы, например, агроволокно, геотекстиль или сено. Полезно также очистить участок от сорняков, чтобы избежать проблем весной», — объясняет Арестов.

Следующий шаг — опустошение труб. Вся вода должна быть слита, чтобы избежать ржавчины. То же самое относится к системам полива и шлангам. Если в дачном доме есть отопление, его тоже нужно осушить, кроме случаев использования антифриза. Если у вас есть бассейн, его следует опустошить и убрать на сухое место. При необходимости можно его накрыть. Затем приходит время заняться самим домом.

«Нужно отключить электричество. В зимний период часто бывают перепады напряжения, что может негативно сказаться на технике и проводке, а даже привести к пожару. Отключаем установленное оборудование, которое нельзя убрать. Также проверяем крышу, окна и двери на повреждения, чтобы защитить дом от осадков», — рекомендует Арестов.

Важно также обезопасить дачу от воров. Нельзя гарантировать полную безопасность, но можно минимизировать риски. Установка сигнализации и надежного замка или удаление видимых ценностей способствуют этому.

Не стоит забывать о защите от грызунов, которые могут повредить множество вещей и создать неприятные сюрпризы.

«В самом доме нужно поддерживать чистоту. Уберите все продукты, чтобы не привлекать грызунов и насекомых. Очистите поверхности от жира, так как он привлекает мышей и крыс», — заключает Арестов.

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