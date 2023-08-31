Эксперт рассказал, как подготовить дачу к осенне-зимнему периоду

Следующий шаг — опустошение труб. Вся вода должна быть слита, чтобы избежать ржавчины. То же самое относится к системам полива и шлангам. Если в дачном доме есть отопление, его тоже нужно осушить, кроме случаев использования антифриза. Если у вас есть бассейн, его следует опустошить и убрать на сухое место. При необходимости можно его накрыть. Затем приходит время заняться самим домом.