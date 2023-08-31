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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

иллюстрация

Экс-нападающий омского «Авангарда» Найт будет играть за хоккейный клуб Швейцарии

31 августа 2023, 08:24
Фото: Город55
иллюстрация
Не прошло и месяца с момента расторжения договора с омской командой.

Стало известно, за какой клуб теперь играет бывший нападающий омского «Авангарда» Корбэн Найт. Как пишет «Чемпионат», он перешел в швейцарскую команду «Берн». С хоккеистом подписали контракт на один год.

Найт будет представлять иностранный клуб, играя под 19-м номером. Отметим, что совсем недавно, в начале августа, он был на стороне «ястребов». Расторгнуть договор с «Авангардом» его побудили семейные обстоятельства.

Генменеджер «ястребов» Антон Курьянов рассказывал, что этим летом канадец женился. Супруга Найта наотрез отказалась ехать в Россию. Расторжение контракта в одностороннем порядке стоило хоккеисту 95 млн рублей.

При этом в «Авангард» быстро нашлась замена. Канадский спортсмен Райан Спунер занял вакантное место нападающего. Курьянов отметил, что новичок хорошо обучен и имеет высокий игровой интеллект. С ним заключили контракт сроком на один год.

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#Спорт#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Корбэн Найт#Алина Ясинская#Антон Курьянов
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