Экс-нападающий омского «Авангарда» Найт будет играть за хоккейный клуб Швейцарии

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Стало известно, за какой клуб теперь играет бывший нападающий омского «Авангарда» Корбэн Найт. Как пишет «Чемпионат», он перешел в швейцарскую команду «Берн». С хоккеистом подписали контракт на один год.
Найт будет представлять иностранный клуб, играя под 19-м номером. Отметим, что совсем недавно, в начале августа, он был на стороне «ястребов». Расторгнуть договор с «Авангардом» его побудили семейные обстоятельства.
Генменеджер «ястребов» Антон Курьянов рассказывал, что этим летом канадец женился. Супруга Найта наотрез отказалась ехать в Россию. Расторжение контракта в одностороннем порядке стоило хоккеисту 95 млн рублей.
При этом в «Авангард» быстро нашлась замена. Канадский спортсмен Райан Спунер занял вакантное место нападающего. Курьянов отметил, что новичок хорошо обучен и имеет высокий игровой интеллект. С ним заключили контракт сроком на один год.