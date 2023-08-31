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Е-1521: безопасная добавка или потенциальная опасность?

31 августа 2023, 13:42
Пищевая добавка Е-1521, которую используют производители в напитках, может быть опасной, предупреждает нутрициолог Анастасия Костомаха.

В большинстве стран, включая Россию, США и страны Евросоюза, Е-1521 считается безопасной. Однако эксперт отмечает, что имеются случаи отравления этой добавкой из-за ее чрезмерного употребления, пишет Pravda.Ru.

Е-1521 используется не только в пищевой промышленности, но также в фармацевтической и косметической. В мазях, свечах, зубных пастах, желе, кремах и других продуктах можно найти эту добавку. Частая причина аллергических реакций — высокое содержание Е-1521 в шоколаде, жевательной резинке и дезодорантах.

Особенно стоит обратить внимание на жидкости для ингаляции или электронные сигареты, так как полиэтиленгликоль является основным компонентом дыма, который они выделяют. Аллергическая реакция в гортани может быть опасной для жизни.

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