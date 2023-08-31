Е-1521: безопасная добавка или потенциальная опасность?

Е-1521 используется не только в пищевой промышленности, но также в фармацевтической и косметической. В мазях, свечах, зубных пастах, желе, кремах и других продуктах можно найти эту добавку. Частая причина аллергических реакций — высокое содержание Е-1521 в шоколаде, жевательной резинке и дезодорантах.