Е-1521: безопасная добавка или потенциальная опасность?

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В большинстве стран, включая Россию, США и страны Евросоюза, Е-1521 считается безопасной. Однако эксперт отмечает, что имеются случаи отравления этой добавкой из-за ее чрезмерного употребления, пишет Pravda.Ru.
Е-1521 используется не только в пищевой промышленности, но также в фармацевтической и косметической. В мазях, свечах, зубных пастах, желе, кремах и других продуктах можно найти эту добавку. Частая причина аллергических реакций — высокое содержание Е-1521 в шоколаде, жевательной резинке и дезодорантах.
Особенно стоит обратить внимание на жидкости для ингаляции или электронные сигареты, так как полиэтиленгликоль является основным компонентом дыма, который они выделяют. Аллергическая реакция в гортани может быть опасной для жизни.