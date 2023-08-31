Буцаев: Фандоматы будут со школы формировать экоответственное поведение

В школах некоторых российских субъектов фандоматы уже установлены. Это Москва и Подмосковье. А в сентябре при поддержке РЭО и производителя фандоматов «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») начнется акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». Проект будет реализовываться в 215 школах Московской области, в каждой из которых фандоматы за бонусы будут принимать десятки единиц тары.