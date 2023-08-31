Буцаев: Фандоматы будут со школы формировать экоответственное поведение

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
Соответствующее письмо было направлено РЭО в Минпросвещения РФ на имя министра Сергея Кравцова.
По сообщению издания properm.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что фандомат является необходимым шагом для формирования экономики замкнутого цикла, а также инструментом для экологического просвещения, который может стимулировать формирование экоответственного поведения со школьного возраста. В РЭО предложили Минпросвещения РФ перед началом нового учебного года рассмотреть возможность установки во всех школах Российской Федерации фандоматов.
Ученики школ смогут сдавать тару из алюминия, ПЭТ или стекла и за это получать вознаграждение. В эту работу активно вовлечен Московский регион. При этом Российский экологический оператор выступает связующим звеном между производителями и органами госвласти разных уровней, также принимая активное участие в развитии в России сети фандоматов.
Школьники смогут получать бонусы, баллы или скидки на транспортную карту, услуги мобильных операторов, в магазинах или заведениях общепита сетей-партнеров за сдачу тары в фандоматы. При желании можно будет отказаться от начисления бонусов в пользу благотворительных проектов.
В школах некоторых российских субъектов фандоматы уже установлены. Это Москва и Подмосковье. А в сентябре при поддержке РЭО и производителя фандоматов «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») начнется акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». Проект будет реализовываться в 215 школах Московской области, в каждой из которых фандоматы за бонусы будут принимать десятки единиц тары.
Фандоматы представляют собой роботизированные аппараты для обмена возвратной тары на денежное вознаграждение, баллы или чеки, которые можно использовать в магазинах, заведениях общественного питания или для оплаты проезда на общественном транспорте. Они позволяют собрать полимерные отходы высокого качества, на 100% пригодные к вторичной переработке.