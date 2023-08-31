Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Буцаев: Фандоматы будут со школы формировать экоответственное поведение

Буцаев: Фандоматы будут со школы формировать экоответственное поведение

31 августа 2023, 08:07
Фото: 1MI
В публично-правовой компании «Российский экологический оператор» выступили с инициативой установить в школах во всех регионах страны фандоматы по приему вторичного сырья, в том числе пластиковых бутылок и банок из алюминия.

Соответствующее письмо было направлено РЭО в Минпросвещения РФ на имя министра Сергея Кравцова.

По сообщению издания properm.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что фандомат является необходимым шагом для формирования экономики замкнутого цикла, а также инструментом для экологического просвещения, который может стимулировать формирование экоответственного поведения со школьного возраста. В РЭО предложили Минпросвещения РФ перед началом нового учебного года рассмотреть возможность установки во всех школах Российской Федерации фандоматов.

Ученики школ смогут сдавать тару из алюминия, ПЭТ или стекла и за это получать вознаграждение. В эту работу активно вовлечен Московский регион. При этом Российский экологический оператор выступает связующим звеном между производителями и органами госвласти разных уровней, также принимая активное участие в развитии в России сети фандоматов.

Школьники смогут получать бонусы, баллы или скидки на транспортную карту, услуги мобильных операторов, в магазинах или заведениях общепита сетей-партнеров за сдачу тары в фандоматы. При желании можно будет отказаться от начисления бонусов в пользу благотворительных проектов.

В школах некоторых российских субъектов фандоматы уже установлены. Это Москва и Подмосковье. А в сентябре при поддержке РЭО и производителя фандоматов «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») начнется акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». Проект будет реализовываться в 215 школах Московской области, в каждой из которых фандоматы за бонусы будут принимать десятки единиц тары.

Фандоматы представляют собой роботизированные аппараты для обмена возвратной тары на денежное вознаграждение, баллы или чеки, которые можно использовать в магазинах, заведениях общественного питания или для оплаты проезда на общественном транспорте. Они позволяют собрать полимерные отходы высокого качества, на 100% пригодные к вторичной переработке.

Подпишитесь
Миллиардный контракт. Омский депстрой ищет реконструктора дороги на 10 лет Октября
Сегодня, 04:39
Утки, праздник и носки. Как омичи открыли осенний сезон охоты
Сегодня, 11:00
Сезонный ажиотаж. Что происходит в омских магазинах перед началом учебного года
Сегодня, 05:55
Никому не принадлежит. Под Омским цирком нашли опасную ржавую трубу с кипятком
Сегодня, 09:41
Омскому «Мимино» ужесточили наказание за убийство маршрутчика на почве ревности
Сегодня, 07:22
В Омской области Латарии одобрили строительство свинокомплекса на 60 тысяч голов
Сегодня, 08:42