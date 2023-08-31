Будет тесно. С приходом осени в Омске добавят автобусы на популярные маршруты

В октябре департамент планирует также увеличивать количество автобусов. Вместе с тем на троллейбусные маршруты пока что не нужна дополнительная техника, заключил Кормилец. Есть также идея пустить по городу более вместительные автобусы в период увеличения пассажиропотока, заменив ими транспорт малого класса.