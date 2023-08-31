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Posted 31 августа 2023, 07:53

Published 31 августа 2023, 07:53

Modified 31 августа 2023, 07:58

Updated 31 августа 2023, 07:58

иллюстрация

Будет тесно. С приходом осени в Омске добавят автобусы на популярные маршруты

31 августа 2023, 07:53
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске с 1 сентября на популярные маршруты пустят дополнительные автобусы

В новом сезоне в городе значительно увеличится пассажиропоток.

В начале нового учебного года по областному центру пустят дополнительные автобусы. Их добавят на те маршруты, где проблема с вместительностью будет ощущаться наиболее остро. Как отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец, пассажиропоток в городе традиционно увеличивается с наступлением осени.

Ожидается, что количество человек в общественном транспорте станет значительно больше уже 1 сентября. На линии введут минимум шесть дополнительных автобусов. Далее работники дептранса будут оценивать дорожную ситуацию и по необходимости добавлять транспорт еще.

«Увеличение пассажиропотока безусловно произойдет 1 сентября. Многие выйдут из отпусков, начнутся перемещения школьников в школы и перемещения студентов в высшие и средние [специальные] учебные заведения. Это происходит каждый год», — цитирует NGS55.RU Кормильца.

В октябре департамент планирует также увеличивать количество автобусов. Вместе с тем на троллейбусные маршруты пока что не нужна дополнительная техника, заключил Кормилец. Есть также идея пустить по городу более вместительные автобусы в период увеличения пассажиропотока, заменив ими транспорт малого класса.

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#Алина Ясинская#Транспорт#Омск#Омская область#Дети#Новости#Вадим Кормилец
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