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Без гриппа, но с ОРВИ. Роспотребнадзор рассказал, чем в преддверии осени болеют омичи

31 августа 2023, 03:16
Фото: Город55
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В омском Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ в преддверии осени

Местным жителям рекомендуют привиться от гриппа, пока не наступил эпидемический сезон.

В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили актуальные данные по заболеваемости населения. На прошлой неделе в Омской области обнаружены вирусы не гриппозной этиологии.

Больше всего на территории региона циркулируют риновирусы (58,3%), метапневмовирусы (16,7%), аденовирусы (8,3%), бокавирусы (8,3%) и сезонные коронавирусы (8,3%). По последним данным ведомства, вирусов гриппа в Омской области не зарегистрировано.

Напомним, что местные жители могут пройти вакцинацию против гриппа. Процедуры проводят в поликлиниках по месту жительства, работы, в детсадах, школах, вузах и других образовательных учреждениях.

Также поучаствовать в прививочной кампании можно в частных медицинских центрах. В Омской области от гриппа вакцинируют двумя отечественными препаратами «Совигрипп» и Ультрикс Квадри».

Для любого возраста. В Омскую область завезли два вида вакцин от гриппа
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#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Вакцинация#Новости#Грипп#Вакцина#Алина Ясинская
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