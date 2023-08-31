Без гриппа, но с ОРВИ. Роспотребнадзор рассказал, чем в преддверии осени болеют омичи

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили актуальные данные по заболеваемости населения. На прошлой неделе в Омской области обнаружены вирусы не гриппозной этиологии.
Больше всего на территории региона циркулируют риновирусы (58,3%), метапневмовирусы (16,7%), аденовирусы (8,3%), бокавирусы (8,3%) и сезонные коронавирусы (8,3%). По последним данным ведомства, вирусов гриппа в Омской области не зарегистрировано.
Напомним, что местные жители могут пройти вакцинацию против гриппа. Процедуры проводят в поликлиниках по месту жительства, работы, в детсадах, школах, вузах и других образовательных учреждениях.
Также поучаствовать в прививочной кампании можно в частных медицинских центрах. В Омской области от гриппа вакцинируют двумя отечественными препаратами «Совигрипп» и Ультрикс Квадри».