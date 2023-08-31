АТОР назвал Сочи и Анапу самыми популярными городами для отдыха в России

В прошлом лете российские туристы сделали около 14,5 миллиона поездок на отечественные пляжные курорты. Большая часть этих поездок пришлась на Краснодарский край, сообщили специалисты из Ассоциации туроператоров России (АТОР).