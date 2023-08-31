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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

АТОР назвал Сочи и Анапу самыми популярными городами для отдыха в России

31 августа 2023, 12:03
В прошлом лете российские туристы сделали около 14,5 миллиона поездок на отечественные пляжные курорты. Большая часть этих поездок пришлась на Краснодарский край, сообщили специалисты из Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоит отметить, что доля продаж отечественных курортов увеличилась до 20-30%, но все же они уступают турецким курортам, пишет Общественная служба новостей.

Наибольшей популярностью внутри России пользовались города и курорты Кубани, которые составили более половины общего объема продаж туроператоров за лето.

Чаще всего туристы выбирали Сочи и Анапу, но также были популярны Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Крым, Москва и Московская область, Дагестан, Калининградская область, Алтайский край и Казань.

Заметно выросли посещаемость Анапы, Дагестана и Кавказских Минеральных Вод в сравнении с 2022 годом, а снизился интерес к Крыму и Камчатке.

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