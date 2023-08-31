АТОР назвал Сочи и Анапу самыми популярными городами для отдыха в России

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Стоит отметить, что доля продаж отечественных курортов увеличилась до 20-30%, но все же они уступают турецким курортам, пишет Общественная служба новостей.
Наибольшей популярностью внутри России пользовались города и курорты Кубани, которые составили более половины общего объема продаж туроператоров за лето.
Чаще всего туристы выбирали Сочи и Анапу, но также были популярны Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Крым, Москва и Московская область, Дагестан, Калининградская область, Алтайский край и Казань.
Заметно выросли посещаемость Анапы, Дагестана и Кавказских Минеральных Вод в сравнении с 2022 годом, а снизился интерес к Крыму и Камчатке.