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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Ароматерапевт Скоринова рассказала, как избавиться от целлюлита в домашних условиях

31 августа 2023, 13:42
Целлюлит может возникнуть как у полных, так и у худых женщин. Но не всегда есть возможность позволить себе дорогостоящие процедуры в салонах красоты. Однако не стоит отчаиваться, существуют способы избавиться от целлюлита в домашних условиях. Об этом рассказала ароматерапевт Ольга Скоринова.

Одним из самых эффективных средств для борьбы с целлюлитом являются скрабы и обертывания с использованием эфирных масел. Скрабы помогают усилить кровообращение в проблемных зонах и стимулируют лимфодренаж. Обертывания разогревают ткани, улучшая обменные процессы и способствуют выведению токсинов, пишет Pravda.Ru.

Эфирные масла имеют очень маленькие молекулы, которые могут проникать сквозь верхний слой кожи и воздействовать на подкожно-жировую клетчатку, где образуется целлюлит. Они могут быть использованы как липолитики, стимуляторы кровообращения и лимфодренажа, а также оказывают омолаживающий эффект на кожу.

Для приготовления домашнего скраба вам понадобится морская соль мелкого или среднего помола, растительное масло (кокосовое, масло жожоба или персиковое) и эфирные масла грейпфрута, кипариса и мяты. Просто смешайте все ингредиенты до однородного состояния. Рекомендуется использовать скраб в течение одного месяца.

Для домашнего обертывания вам понадобятся глина (белая, красная, розовая, голубая), крепко заваренный зеленый чай, растительное масло (жожоба, кокос, персик) и эфирные масла лимона, имбиря и черного перца. Добавьте глину в контейнер, затем влейте зеленый чай и перемешайте до получения консистенции жидкой сметаны. Затем добавьте растительное и эфирные масла. Нанесите на проблемные зоны чистую влажную кожу и закутайте пищевой пленкой. Через 15-20 минут смойте. Рекомендуется проводить обертывание дважды в неделю в течение 1-2 месяцев.

Важно помнить, что не следует проводить процедуру обертывания при сердечно-сосудистых заболеваниях, беременности или дерматологических проблемах. Также необходимо следить за реакцией кожи на эфирные масла. Если возникает сильное покраснение или жжение, стоит прекратить использование этих масел.

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