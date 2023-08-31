Ароматерапевт Скоринова рассказала, как избавиться от целлюлита в домашних условиях

Целлюлит может возникнуть как у полных, так и у худых женщин. Но не всегда есть возможность позволить себе дорогостоящие процедуры в салонах красоты. Однако не стоит отчаиваться, существуют способы избавиться от целлюлита в домашних условиях. Об этом рассказала ароматерапевт Ольга Скоринова.