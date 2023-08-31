73 тысячи пачек сигарет. Суд накажет четырех омичей за сбыт немаркированного табака

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Суд установил, что в период с 2018 п 2022 год четыре омича, которые являлись родственниками, хранили 73 тысячи пачек немаркированных сигарет с целью дальнейшей продажи. Общая стоимость табачных изделий превысила 8 млн рублей.
Отмечается, что следственный комитет узнал о незаконном хранении табака во время следствия по другому уголовному делу в октябре 2022 года.
Во время выяснения всех обстоятельств на имущество обвиняемых был наложен арест, причиненный преступлением ущерб составил около 3 млн рублей. Двое мужчин признали вину частично, остальные вину не признали.
Сейчас расследование завершено. Дело передано в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Омской области.