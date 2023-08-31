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Перед судом предстанут четыре омича за сбыт немаркированных сигарет

73 тысячи пачек сигарет. Суд накажет четырех омичей за сбыт немаркированного табака

31 августа 2023, 12:21
Фото: СУ СК России по Омской области

Перед судом предстанут четыре омича за сбыт немаркированных сигарет

За 4 года обвиняемые перевезли и хранили десятки тысяч пачек сигарет, общей стоимостью более 8 млн рублей.

Суд установил, что в период с 2018 п 2022 год четыре омича, которые являлись родственниками, хранили 73 тысячи пачек немаркированных сигарет с целью дальнейшей продажи. Общая стоимость табачных изделий превысила 8 млн рублей.

Отмечается, что следственный комитет узнал о незаконном хранении табака во время следствия по другому уголовному делу в октябре 2022 года.

Во время выяснения всех обстоятельств на имущество обвиняемых был наложен арест, причиненный преступлением ущерб составил около 3 млн рублей. Двое мужчин признали вину частично, остальные вину не признали.

Сейчас расследование завершено. Дело передано в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

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#Омск#Омская область#Суд#Новости#Табак#Нарушитель#Анастасия Баянова#Табачная продукция#Незаконное хранение
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