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Иллюстрация

Ждать квартиру 15 лет. Омичи вложили деньги в стройку учредителя-афериста

30 августа 2023, 10:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

Учредитель стройки в центре Омска похитил деньги пайщиков и забросил проект

Проверку по обращению о нарушении прав участников строительства поставил на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Обращение было написано в комментариях в социальной сети председателя следственного комитета.

Выяснилось, что несколько лет назад супруга мужчины, оставившего обращение, приобрела квартиру в многоквартирном доме ЖСК «Центральный 1», который только планировалось возводить. Она оплатила полную сумму, однако учредитель кооператива похитил деньги и так и не преступил к строительству.

В итоге более 200 омичей остались без приобретенной недвижимости, а объект занесли в число проблемных. Более того, срок сдачи дома был необоснованно перенесен на 2038 год.

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Омской области Олегу Винникову доложить о ходе и результатах проверки, а также поставить ее на особый контроль.

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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Нарушение#Обманутые дольщики#Многоквартирный дом#Новости#Похищение#Недострой#Анастасия Баянова
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