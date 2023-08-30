Ждать квартиру 15 лет. Омичи вложили деньги в стройку учредителя-афериста

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Обращение было написано в комментариях в социальной сети председателя следственного комитета.
Выяснилось, что несколько лет назад супруга мужчины, оставившего обращение, приобрела квартиру в многоквартирном доме ЖСК «Центральный 1», который только планировалось возводить. Она оплатила полную сумму, однако учредитель кооператива похитил деньги и так и не преступил к строительству.
В итоге более 200 омичей остались без приобретенной недвижимости, а объект занесли в число проблемных. Более того, срок сдачи дома был необоснованно перенесен на 2038 год.
Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Омской области Олегу Винникову доложить о ходе и результатах проверки, а также поставить ее на особый контроль.