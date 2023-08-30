Ждать квартиру 15 лет. Омичи вложили деньги в стройку учредителя-афериста

Выяснилось, что несколько лет назад супруга мужчины, оставившего обращение, приобрела квартиру в многоквартирном доме ЖСК «Центральный 1», который только планировалось возводить. Она оплатила полную сумму, однако учредитель кооператива похитил деньги и так и не преступил к строительству.