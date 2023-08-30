Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело

Пятый апелляционный суд Новосибирска отказал «Магниту» в пересмотре судебного решения по «мусорным» тарифам. В суде согласились с прокуратурой Омской области, что тарифы на 2021 и 2022 год на транспортировку мусора были завышены. Дело в том, что Региональная энергетическая комиссия, устанавливая тарифы на 2021 год, использовала данные транспортировки мусора ЗАО «Экос» за 2019 год. А «Экос» в нескольких районах Омской области заключал договоры на перевозку с другими организациями.