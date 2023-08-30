Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В отношении неустановленных лиц Региональной энергетической комиссии Омской области 18 августа возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Как сообщил источник Города55, речь в деле идет о тарифах для регионального оператора ООО «Магнит» в 2021–2022 годах, а именно их завышении.
Пятый апелляционный суд Новосибирска отказал «Магниту» в пересмотре судебного решения по «мусорным» тарифам. В суде согласились с прокуратурой Омской области, что тарифы на 2021 и 2022 год на транспортировку мусора были завышены. Дело в том, что Региональная энергетическая комиссия, устанавливая тарифы на 2021 год, использовала данные транспортировки мусора ЗАО «Экос» за 2019 год. А «Экос» в нескольких районах Омской области заключал договоры на перевозку с другими организациями.
Так, в Калачинском районе разница в стоимости одного и того же объема транспортированных ТКО между ЗАО «Экос» и фактическими исполнителями (ООО «Чистый город» и ООО «Тепловодоканал») составила 24 млн рублей. Стоимость услуг компании «Экос» — 28 млн рублей, а исполнителей — 4,2 млн рублей.
В Кормиловском районе разница составила больше 13 млн рублей: у ЗАО «Экос» стоимость транспортировки мусора была 17, млн рублей, у фактического исполнителя, МУП «Жилищник», 4,5 млн рублей. По северным районам (Седельниковский, Тевризский и Тюкалинский) разница составила 100 млн рублей, в Омском районе — более 24 млн рублей.
Уголовное дело расследует второй отдел по расследованию особо важных дел СК СК РФ по Омской области.
Напомним, что неделю назад у одного из самых богатых депутатов ХМАО, бенефициара мусорной реформы в Омске Степана Пыталева прошли обыски с выемкой документов. Источник Города55, знакомый с ситуацией, рассказал, что одновременно прошли обыски и омских офисах компаний, близких к Пыталеву, — то есть у регоператора по обращению с отходами «Магнит». По делу работают силовики из столичных управлений.