Запчасти для автомобилей премиум-класса подорожали на 12%

В то же время некоторые детали пошли вниз по цене. Например, переднее крыло стало дешевле на 16,9% (теперь стоит 65 тысяч рублей), задняя фара подешевела на 3,1% (стоимость составила 68 тысяч рублей), а лобовое стекло подешевело на 1,8% (стоимость составила 96 тысяч рублей).