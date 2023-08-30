Запчасти для автомобилей премиум-класса подорожали на 12%

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Аналитическое агентство НАПИ отметило, что наибольшее удорожание произошло у заднего крыла (+28,6%, стоимость составила 249 тысяч рублей) и задней левой двери (+24,1%, стоимость составила 205 тысяч рублей).
Также с декабря прошлого года до августа текущего года подорожала передняя левая дверь: с 180 тысяч рублей до 221 тысячи рублей, пишет Общественная служба новостей.
В то же время некоторые детали пошли вниз по цене. Например, переднее крыло стало дешевле на 16,9% (теперь стоит 65 тысяч рублей), задняя фара подешевела на 3,1% (стоимость составила 68 тысяч рублей), а лобовое стекло подешевело на 1,8% (стоимость составила 96 тысяч рублей).