Врач назвал симптомы неэффективного вывода ядов из организма

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Однако этот процесс не всегда эффективен. Первые признаки проблемы могут быть связаны с отсутствием аппетита на завтрак. Вместо обычного голодания утром возникает раздражительность. Иногда это сопровождается проблемами с пищеварением и высыпаниями на коже.
По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, в организме есть такие «коммунальные службы», которые занимаются очищением от вредных веществ. Состояние желчевыводящей системы можно определить по настроению человека утром, его ожиданию завтрака, хорошему румянцу в животе, а также по здоровой коже и регулярному стулу. Если после пробуждения человек чувствует себя «разобранным», это может быть признаком проблемы.
Врач напоминает, что желчь вырабатывается в ответ на жирные кислоты в пище — без жира нет желчи. Для стимуляции пищеварения рекомендуется употреблять горькие травы, такие как кинза, сельдерей, имбирь и другие.
Кроме того, важно пить достаточное количество воды в течение дня, стимулировать отток желчи с помощью массажа внутренних органов и других методов, которые помогают работе диафрагмы.