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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Врач назвал симптомы неэффективного вывода ядов из организма

30 августа 2023, 07:13
Некоторые признаки указывают на то, что организм не справляется с выводом вредных веществ. Холестерин, использованные гормоны, отходы микробов, некоторые лекарства, которые почки не могут обработать — все это «мусор», который нужно убрать, пишет Pravda.Ru.

Однако этот процесс не всегда эффективен. Первые признаки проблемы могут быть связаны с отсутствием аппетита на завтрак. Вместо обычного голодания утром возникает раздражительность. Иногда это сопровождается проблемами с пищеварением и высыпаниями на коже.

По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, в организме есть такие «коммунальные службы», которые занимаются очищением от вредных веществ. Состояние желчевыводящей системы можно определить по настроению человека утром, его ожиданию завтрака, хорошему румянцу в животе, а также по здоровой коже и регулярному стулу. Если после пробуждения человек чувствует себя «разобранным», это может быть признаком проблемы.

Врач напоминает, что желчь вырабатывается в ответ на жирные кислоты в пище — без жира нет желчи. Для стимуляции пищеварения рекомендуется употреблять горькие травы, такие как кинза, сельдерей, имбирь и другие.

Кроме того, важно пить достаточное количество воды в течение дня, стимулировать отток желчи с помощью массажа внутренних органов и других методов, которые помогают работе диафрагмы.

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