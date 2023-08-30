Врач назвал симптомы неэффективного вывода ядов из организма

По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, в организме есть такие «коммунальные службы», которые занимаются очищением от вредных веществ. Состояние желчевыводящей системы можно определить по настроению человека утром, его ожиданию завтрака, хорошему румянцу в животе, а также по здоровой коже и регулярному стулу. Если после пробуждения человек чувствует себя «разобранным», это может быть признаком проблемы.