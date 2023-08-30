В Новой Зеландии восстановлена популяция такахе

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Самыми радостными после этого возвращения такахе стали члены племени Нгаи Таху, которые не видели этих птиц уже более столетия. В устных преданиях их предков хранилась память о этих пернатых существах, которые когда-то обитали рядом с ними, пишет Pravda.Ru.
Такахе — это характерные представители оригинальной новозеландской фауны. Они являются крупными (достигают 50 сантиметров в высоту) нелетающими птицами, которые раньше обитали горные местности.
Стоит отметить, что останки такахе были найдены в слоях, принадлежащих плейстоцену, периоду, завершившемуся около 12 тысяч лет назад.
Интересно, что исчезновение такахе с территории Новой Зеландии было вызвано не столько природными факторами, сколько действием интродуцированных животных, привезенных сюда европейскими поселенцами. Кошки, хорьки и крысы не оставили шансов этим древним птицам, уничтожая их яйца и потомство.