В Новой Зеландии восстановлена популяция такахе

Самыми радостными после этого возвращения такахе стали члены племени Нгаи Таху, которые не видели этих птиц уже более столетия. В устных преданиях их предков хранилась память о этих пернатых существах, которые когда-то обитали рядом с ними, пишет Pravda.Ru.