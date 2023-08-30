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В Новой Зеландии восстановлена популяция такахе

30 августа 2023, 07:26
Экологические защитники Новой Зеландии отмечают важное событие — 18 такахе были выпущены на волю, несмотря на то что официально их считали вымершими еще в 1898 году, как сообщает британская газета The Guardian.

Самыми радостными после этого возвращения такахе стали члены племени Нгаи Таху, которые не видели этих птиц уже более столетия. В устных преданиях их предков хранилась память о этих пернатых существах, которые когда-то обитали рядом с ними, пишет Pravda.Ru.

Такахе — это характерные представители оригинальной новозеландской фауны. Они являются крупными (достигают 50 сантиметров в высоту) нелетающими птицами, которые раньше обитали горные местности.

Стоит отметить, что останки такахе были найдены в слоях, принадлежащих плейстоцену, периоду, завершившемуся около 12 тысяч лет назад.

Интересно, что исчезновение такахе с территории Новой Зеландии было вызвано не столько природными факторами, сколько действием интродуцированных животных, привезенных сюда европейскими поселенцами. Кошки, хорьки и крысы не оставили шансов этим древним птицам, уничтожая их яйца и потомство.

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