В мэрии Омска собрались сократить штат департамента строительства

В мэрии Омска хотят сократить штат департамента строительства, говорится в проекте постановления, опубликованном накануне на сайте администрации. Как говорится в документе, под сокращение должна попасть должность заместителя директора, начальника планово-финансового отдела и главного бухгалтера.