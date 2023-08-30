В мэрии Омска собрались сократить штат департамента строительства

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В мэрии Омска хотят сократить штат департамента строительства, говорится в проекте постановления, опубликованном накануне на сайте администрации. Как говорится в документе, под сокращение должна попасть должность заместителя директора, начальника планово-финансового отдела и главного бухгалтера.
В горадминистрации подчеркнули, что проект постановления пока не подписан мэром Омска.
«Изменения касаются только одной штатной единицы, носят проектный характер, в силу пока не вступили и в целом направлены на перераспределение обязанностей между сотрудниками департамента», — сообщили в горадминистрации.
В ведомстве также отметили, что одновременно с сокращением штатной единицы в расписание вводится должность заместителя директора департамента, начальника финансово-экономического отдела.
Ранее Город55 рассказывал, что в правительстве Омской области изменился механизм назначения замминистров. Теперь кадровые решения будет принимать губернатор.