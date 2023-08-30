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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В мэрии Омска собрались сократить штат департамента строительства

В мэрии Омска собрались сократить штат департамента строительства

30 августа 2023, 04:58
Фото: Город55
Соответствующий проект постановления появился на сайте городской администрации.

В мэрии Омска хотят сократить штат департамента строительства, говорится в проекте постановления, опубликованном накануне на сайте администрации. Как говорится в документе, под сокращение должна попасть должность заместителя директора, начальника планово-финансового отдела и главного бухгалтера.

В горадминистрации подчеркнули, что проект постановления пока не подписан мэром Омска.

«Изменения касаются только одной штатной единицы, носят проектный характер, в силу пока не вступили и в целом направлены на перераспределение обязанностей между сотрудниками департамента», — сообщили в горадминистрации.

В ведомстве также отметили, что одновременно с сокращением штатной единицы в расписание вводится должность заместителя директора департамента, начальника финансово-экономического отдела.

Ранее Город55 рассказывал, что в правительстве Омской области изменился механизм назначения замминистров. Теперь кадровые решения будет принимать губернатор.

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#Омск#Мэрия#Омская область#Правительство Омской области#Департамент строительства#Новости#Сокращение#Ольга Акамова#Проект постановления#Городская администрация#Муниципальные служащие#Перераспределение обязанностей#Кадровые решения
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