Ураган «Идалия» лишил электроэнергии почти 300 тысяч человек во Флориде

Южное побережье США было атаковано ураганом «Идалия», который привел к обесточиванию домов почти 300 тысяч человек во Флориде. Согласно информации, опубликованной на мониторинговом ресурсе PowerOutage.us, к 18:40 по московскому времени без электричества осталось 275 396 жителей этого штата.