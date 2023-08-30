Ураган «Идалия» лишил электроэнергии почти 300 тысяч человек во Флориде

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Под воздействием урагана также пострадали некоторые районы западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио, пишет 360tv.ru. Как сообщается на новостном портале Cubadebate, из-за сильного ветра и интенсивных осадков около 60% потребителей лишились света.
С учетом серьезности ситуации, губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата. В целях безопасности жители низменных районов у побережья Мексиканского залива были эвакуированы.
В предвидении приближения стихии, военно-морские силы США начали заранее эвакуацию кораблей и самолетов из Флориды. Самолеты, оставшиеся в штате, были перемещены в ангары.
В связи с происходящим во Флориде президент США Джо Байден планирует обратиться к населению, как сообщает телеканал CNN.