Ученые обнаружили отложения с флорой и фауной юрского периода в Сибири

Это новое местоположение с расширенными возможностями для будущих открытий динозавров и других животных, которые существовали в юрскую эпоху, в Иркутском бассейне. Полученные данные помогут ученым лучше представить состав биоты этого региона около 180-175 миллионов лет назад.