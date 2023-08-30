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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Ученые обнаружили отложения с флорой и фауной юрского периода в Сибири

30 августа 2023, 12:31
Научные исследователи из Томского государственного университета и Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили в Иркутской области отложения, содержащие останки растений и животных, которые существовали в юрском периоде.

В экспедиции, проведенной в этом году, было найдено множество следов древней флоры и фауны, включая редкие виды, пишет Общественная служба новостей.

Исследователи изучали разрез протяженностью около пяти километров вдоль реки Ия до устья реки Икей, где обнаружены перспективные точки для поиска останков животных и растений.

Это новое местоположение с расширенными возможностями для будущих открытий динозавров и других животных, которые существовали в юрскую эпоху, в Иркутском бассейне. Полученные данные помогут ученым лучше представить состав биоты этого региона около 180-175 миллионов лет назад.

#Ольга Земскова
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