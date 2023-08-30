Ученые обнаружили отложения с флорой и фауной юрского периода в Сибири

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В экспедиции, проведенной в этом году, было найдено множество следов древней флоры и фауны, включая редкие виды, пишет Общественная служба новостей.
Исследователи изучали разрез протяженностью около пяти километров вдоль реки Ия до устья реки Икей, где обнаружены перспективные точки для поиска останков животных и растений.
Это новое местоположение с расширенными возможностями для будущих открытий динозавров и других животных, которые существовали в юрскую эпоху, в Иркутском бассейне. Полученные данные помогут ученым лучше представить состав биоты этого региона около 180-175 миллионов лет назад.