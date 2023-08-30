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Технолог Андреанова объяснила, как хранить хлеб чтобы он не покрылся плесенью

Технолог Андреанова объяснила, как хранить хлеб чтобы он не покрылся плесенью

30 августа 2023, 14:32
Фото: Midjourney
Чтобы хлеб не плесневел и не черствел, его лучше хранить в полиэтиленовых пакетах с отверстиями. Об этом рассказала специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова.

По ее мнению, хлебобулочные изделия лучше хранить в деревянной или эмалированной посуде либо в специальном контейнере. Более того, емкости для хранения хлеба необходимо один раз в неделю мыть горячей водой с мылом или пищевой содой и хорошо просушивать. Об этом пишет NEWS.ru.

«Распространенный вариант не дать хлебу зачерстветь — положить булки в полиэтиленовый пакет, который хорошо удерживает влагу, не дает выпечке высыхать. Но внутри упаковки создается „парниковый“ эффект, поэтому предварительно в пакете делают отверстия. Так и не будет плесени, и не зачерствеет», — отметила эксперт.

Также специалист пояснила, что после покупки хлеба, его надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре. Для этого его нужно вынуть из пакета и оставить примерно на час на столе. Можно на пару минут положить его в духовку, это избавит хлеб от бактерий, добавила технолог.

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