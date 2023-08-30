Технолог Андреанова объяснила, как хранить хлеб чтобы он не покрылся плесенью

Также специалист пояснила, что после покупки хлеба, его надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре. Для этого его нужно вынуть из пакета и оставить примерно на час на столе. Можно на пару минут положить его в духовку, это избавит хлеб от бактерий, добавила технолог.