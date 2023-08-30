Суд вынес приговор экс-чиновнику Минкульта в России

Эти деньги предназначались для строительства комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, и были выделены компании «Мехстройтранс». Мазо скрылся за границей, но в конце 2019 года он был задержан в Австрии по запросу Испании, которая подозревала его в отмывании денег через покупку недвижимости в Марбелье. Впоследствии, по просьбе Российской Генеральной прокуратуры, Австрия согласилась его выдать.