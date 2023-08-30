Суд вынес приговор экс-чиновнику Минкульта в России

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
По данным Генеральной прокуратуры, Мазо и его сообщники, включая контролируемые ими организации, украли более 900 миллионов рублей из Министерства культуры России в 2015 году, пишет Общественная служба новостей.
Эти деньги предназначались для строительства комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, и были выделены компании «Мехстройтранс». Мазо скрылся за границей, но в конце 2019 года он был задержан в Австрии по запросу Испании, которая подозревала его в отмывании денег через покупку недвижимости в Марбелье. Впоследствии, по просьбе Российской Генеральной прокуратуры, Австрия согласилась его выдать.
Суд признал Мазо виновным по статье 159 Уголовного кодекса РФ и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Также ему придется заплатить штраф в размере 600 000 рублей.