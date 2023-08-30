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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Суд вынес приговор экс-чиновнику Минкульта в России

30 августа 2023, 12:28
Бывшего чиновника Минкульта РФ, Бориса Мазо, приговорили к 8,5 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве. Решение было принято Куйбышевским районным судом в Санкт-Петербурге.

По данным Генеральной прокуратуры, Мазо и его сообщники, включая контролируемые ими организации, украли более 900 миллионов рублей из Министерства культуры России в 2015 году, пишет Общественная служба новостей.

Эти деньги предназначались для строительства комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, и были выделены компании «Мехстройтранс». Мазо скрылся за границей, но в конце 2019 года он был задержан в Австрии по запросу Испании, которая подозревала его в отмывании денег через покупку недвижимости в Марбелье. Впоследствии, по просьбе Российской Генеральной прокуратуры, Австрия согласилась его выдать.

Суд признал Мазо виновным по статье 159 Уголовного кодекса РФ и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Также ему придется заплатить штраф в размере 600 000 рублей.

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