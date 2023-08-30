Суд отменил еще одну сделку «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой

Стоит отметить, что обе фирмы связаны с одним и тем же омским бизнесменом — Сергеем Зотовым, обанкротившимся как физлицо (первая фирма принадлежит ему на 100%, во второй, тоже обанкротившейся, он является ликвидатором). В этом месяце мы писали об аналогичном решении суда — отмене сделки «Сибэлектрощита» с компанией «Сибирский кабель», принадлежащей Зотову почти на 60%. Из-за этого решения «Сибирский кабель» обязан вернуть в конкурсную массу 151 млн рублей.