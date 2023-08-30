Суд отменил еще одну сделку «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Арбитражный суд Омской области принял очередное решение по делу о банкротстве ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Конкурсный управляющий Михаил Ахматгалиев потребовал признать недействительной сделку, в рамках которой «Сибэлектрощит» перечислил ООО «Диэлектро» 99,5 млн рублей, и суд с этим требованием согласился.
— Применить последствия недействительности договора, — говорится в решении, — обязать ООО «Диэлектро» вернуть в конкурсную массу ООО «НПО „Сибэлектрощит“ денежные средства в размере 99 516 674,08 руб.
В общей сложности, с учетом озвученных прежде требований, «Диэлектро» должно внести в конкурсную массу 113,4 млн рублей.
Стоит отметить, что обе фирмы связаны с одним и тем же омским бизнесменом — Сергеем Зотовым, обанкротившимся как физлицо (первая фирма принадлежит ему на 100%, во второй, тоже обанкротившейся, он является ликвидатором). В этом месяце мы писали об аналогичном решении суда — отмене сделки «Сибэлектрощита» с компанией «Сибирский кабель», принадлежащей Зотову почти на 60%. Из-за этого решения «Сибирский кабель» обязан вернуть в конкурсную массу 151 млн рублей.
Конкурсный управляющий винит Зотова в нанесении «Сибэлектрощиту» крупного финансового ущерба. На рассмотрении суда сейчас находится иск о привлечении бизнесмена к субсидиарной ответственности на 48 млн рублей.