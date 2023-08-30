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иллюстрация

Суд отменил еще одну сделку «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой

30 августа 2023, 10:16
Фото: 1MI
иллюстрация
Второй фирме Сергея Зотова придется вернуть больше 100 млн рублей.

Арбитражный суд Омской области принял очередное решение по делу о банкротстве ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Конкурсный управляющий Михаил Ахматгалиев потребовал признать недействительной сделку, в рамках которой «Сибэлектрощит» перечислил ООО «Диэлектро» 99,5 млн рублей, и суд с этим требованием согласился.

— Применить последствия недействительности договора, — говорится в решении, — обязать ООО «Диэлектро» вернуть в конкурсную массу ООО «НПО „Сибэлектрощит“ денежные средства в размере 99 516 674,08 руб.

В общей сложности, с учетом озвученных прежде требований, «Диэлектро» должно внести в конкурсную массу 113,4 млн рублей.

Стоит отметить, что обе фирмы связаны с одним и тем же омским бизнесменом — Сергеем Зотовым, обанкротившимся как физлицо (первая фирма принадлежит ему на 100%, во второй, тоже обанкротившейся, он является ликвидатором). В этом месяце мы писали об аналогичном решении суда — отмене сделки «Сибэлектрощита» с компанией «Сибирский кабель», принадлежащей Зотову почти на 60%. Из-за этого решения «Сибирский кабель» обязан вернуть в конкурсную массу 151 млн рублей.

Конкурсный управляющий винит Зотова в нанесении «Сибэлектрощиту» крупного финансового ущерба. На рассмотрении суда сейчас находится иск о привлечении бизнесмена к субсидиарной ответственности на 48 млн рублей.

Суд отменил сделку «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой на 150 млн
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Сергей Зотов#Сибэлектрощит
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