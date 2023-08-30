Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

иллюстрация

Советника Хоценко Дерябина готовятся включить в совет директоров «Зерна Сибири»

30 августа 2023, 08:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Эта компания по-прежнему находится в центре расследования из-за похищенных 100 млн рублей.

В логистической компании «Зерно Сибири» в ближайшее время могут произойти определенные изменения. Источник Города55 сообщил, что запланировано избрание членом совета директоров Александра Дерябина — бизнесмена, главы омского отделения «Опоры России», недавно ставшего советником врио губернатора Виталия Хоценко (эти двое познакомились на конкурсе «Лидеры России»).

Сам Дерябин эти данные не подтвердил.

— Интересная гипотеза, — ответил он Городу55 на уточняющий вопрос. — Честно говоря, впервые о таком слышу…

Напомним: о назначении советника Хоценко рассказал президенту Путину во время личной встречи. Прозвучала формулировка «мой товарищ Дерябин Саша, Александр». В разговоре с Городом55 Дерябин тогда рассказал, что его задача в новом качестве — «интегрировать интересы всех бизнес-объединений и бизнес-сообщества». Отметим, что он приходится зятем Юрию Федотову — известному бизнесмену, имеющему обширный опыт работы в Омском горсовете и мэрии.

«Зерно Сибири» наиболее известно в связи с уголовным делом о хищении почти 100 млн рублей. Фигурант этого дела Александр Четвериков, в прошлом член совета директоров компании, сейчас живет в Европе в качестве эмигранта, и местные власти отказываются выдавать его России, называя обвинения в адрес бизнесмена сфальсифицированными.

Любопытно, что на днях компания объявила закупку услуги «по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности» с начальной ценой 150 тысяч рублей.

«Я вовлечен намного раньше»: Дерябин рассказал о работе советником при Хоценко
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Александр Дерябин
Подпишитесь
Не для людей. Благоустройство двора в Омске на 3-й Молодежной завершилось разрухой
Сегодня, 05:33
В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника
Сегодня, 04:22
Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело
Сегодня, 08:38
Разваливается по частям. В Омске на набережной Альберта Каримова образовалась дыра
Сегодня, 05:00
В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
Сегодня, 08:30