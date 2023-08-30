Советника Хоценко Дерябина готовятся включить в совет директоров «Зерна Сибири»

Напомним: о назначении советника Хоценко рассказал президенту Путину во время личной встречи. Прозвучала формулировка «мой товарищ Дерябин Саша, Александр». В разговоре с Городом55 Дерябин тогда рассказал, что его задача в новом качестве — «интегрировать интересы всех бизнес-объединений и бизнес-сообщества». Отметим, что он приходится зятем Юрию Федотову — известному бизнесмену, имеющему обширный опыт работы в Омском горсовете и мэрии.