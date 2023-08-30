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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:05

Скульптор Минин объяснил появление пятна на памятнике Бухгольца в Омске

Скульптор Минин объяснил появление пятна на памятнике Бухгольца в Омске

30 августа 2023, 06:03
Фото: Город55
По его словам, бронза начала окисляться.

Жители областного центра заметили, что новая скульптура на Иртышской набережной стала выглядеть иначе. Речь идет о памятнике Бухгольцу, который установили в августе этого года. На горельефе оказалось нечто похожее на краску.

Омичи решили, что фигуру испортили вандалы. Соответствующая фотография появилась в телеграм-канале «Омский форум».

Фото: «Омский форум»

Скульптор Михаил Минин, который создавал бронзового основателя Омской крепости, успокоил горожан, объяснив, что произошло с памятником.

«Переживать не стоит. Это всего лишь вода стекает с постамента по шву облицовочного гранита на рельеф. Каждый памятник вещь индивидуальная и его особенности выявляются только со временем. Сейчас мы обсуждаем, как грамотно исправить этот вскрывшийся момент», — рассказал он на своей личной странице «ВКонтакте».

По словам Минина, вся бронза на монументе в скором времени станет зеленого цвета. Скульптор отметил, что это необратимый процесс, так как Бухгольца поставили рядом с рекой. Зелень возникает в результате окисления бронзы. Это происходит при повышенной влажности.

Напомним, что рядом с конной скульптурой Бухгольца и на Аллее олимпийских чемпионов установлены камеры видеонаблюдения. Это должно помочь в борьбе с вандалами, которые периодически портят благоустроенные территории.

К слову, сегодня утром мэр Омска Сергей Шелест рассказал о повреждении на бульваре Победы. Градоначальник остался в шоке от увиденного и потребовал найти виновников. Как позже сообщили в региональном УМВД, там произошло ДТП.

«Просто нет слов». Мэр Шелест остался в шоке от вандализма на бульваре Победы в Омске
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Памятник#Вандализм#Новости#Михаил Минин#Алина Ясинская
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