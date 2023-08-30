Скульптор Минин объяснил появление пятна на памятнике Бухгольца в Омске

По словам Минина, вся бронза на монументе в скором времени станет зеленого цвета. Скульптор отметил, что это необратимый процесс, так как Бухгольца поставили рядом с рекой. Зелень возникает в результате окисления бронзы. Это происходит при повышенной влажности.