Скульптор Минин объяснил появление пятна на памятнике Бухгольца в Омске

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Жители областного центра заметили, что новая скульптура на Иртышской набережной стала выглядеть иначе. Речь идет о памятнике Бухгольцу, который установили в августе этого года. На горельефе оказалось нечто похожее на краску.
Омичи решили, что фигуру испортили вандалы. Соответствующая фотография появилась в телеграм-канале «Омский форум».
Скульптор Михаил Минин, который создавал бронзового основателя Омской крепости, успокоил горожан, объяснив, что произошло с памятником.
«Переживать не стоит. Это всего лишь вода стекает с постамента по шву облицовочного гранита на рельеф. Каждый памятник вещь индивидуальная и его особенности выявляются только со временем. Сейчас мы обсуждаем, как грамотно исправить этот вскрывшийся момент», — рассказал он на своей личной странице «ВКонтакте».
По словам Минина, вся бронза на монументе в скором времени станет зеленого цвета. Скульптор отметил, что это необратимый процесс, так как Бухгольца поставили рядом с рекой. Зелень возникает в результате окисления бронзы. Это происходит при повышенной влажности.
Напомним, что рядом с конной скульптурой Бухгольца и на Аллее олимпийских чемпионов установлены камеры видеонаблюдения. Это должно помочь в борьбе с вандалами, которые периодически портят благоустроенные территории.
К слову, сегодня утром мэр Омска Сергей Шелест рассказал о повреждении на бульваре Победы. Градоначальник остался в шоке от увиденного и потребовал найти виновников. Как позже сообщили в региональном УМВД, там произошло ДТП.