Синтетические ткани загрязняют окружающую среду, предупреждает эксперт

В настоящее время мы живем в эпоху потребления, где люди приобретают больше одежды. Одежда выбрасывается задолго до износа только потому, что она вышла из моды. Не многие люди дают вторую жизнь своей одежде, сдавая ее в магазины б/у вещей или благотворительные организации. В результате, тонны текстиля попадают на свалку, а синтетические ткани загрязняют атмосферу при сжигании.