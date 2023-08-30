Синтетические ткани загрязняют окружающую среду, предупреждает эксперт

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Она отметила, что производство текстиля загрязняет почву и создает риск для работников. К тому же, сами потребители также влияют на экологию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время мы живем в эпоху потребления, где люди приобретают больше одежды. Одежда выбрасывается задолго до износа только потому, что она вышла из моды. Не многие люди дают вторую жизнь своей одежде, сдавая ее в магазины б/у вещей или благотворительные организации. В результате, тонны текстиля попадают на свалку, а синтетические ткани загрязняют атмосферу при сжигании.
Лупунчук указала, что по данным ООН, к 2040 году температура Земли повысится на 2,7 градуса, что может привести к затоплению побережий, увеличению засух и недостатку продовольствия.
Она также отметила, что Россия также стоит перед экологической угрозой. Ежегодно миллионы тонн текстиля отправляются на свалки, а значительная часть этого текстиля содержит пластик, который не разлагается. В настоящее время количество одежды на душу населения превышает норму в 10 раз.
Чтобы предотвратить это, Лупунчук сделала акцент на том, что каждый должен начать с себя и изменить свое потребительское поведение. Она рекомендует не бессмысленно покупать одежду, особенно если она произведена на массовых производствах. Одежду можно передавать в магазины б/у вещей или на переработку. При покупке следует отдавать предпочтение натуральным материалам.