С травмами в больнице. В Омске элитная иномарка сбила 12-летнего ребенка на самокате

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Вчера вечером, 29 августа, в Омске случилось ДТП с участием несовершеннолетнего. Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 17:50. Пострадавшим оказался 12-летний ребенок.
Авария произошла на улице Красный Путь, рядом с домом № 103/3. Мужчина 1967 года рождения ехал по двору на машине марки Lexus. В какой-то момент, судя по представленной региональным УМВД видеозаписи, из припаркованной машины на дорогу выехал на самокате ребенок.
Он получил травмы и был госпитализирован. Как сообщили Городу55 в областном минздраве, мальчик находится под наблюдением медиков и получает всю необходимую помощь.
По факту случившегося полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств и причин аварии. Сотрудники региональной прокуратуры также подключены к процессу и контролируют действия правоохранительных органов.