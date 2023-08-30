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иллюстрация

С травмами в больнице. В Омске элитная иномарка сбила 12-летнего ребенка на самокате

30 августа 2023, 02:32
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске мужчина на элитной иномарке сбил 12-летнего ребенка на самокате

Прокуратура заинтересовалась этим инцидентом.

Вчера вечером, 29 августа, в Омске случилось ДТП с участием несовершеннолетнего. Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 17:50. Пострадавшим оказался 12-летний ребенок.

Авария произошла на улице Красный Путь, рядом с домом № 103/3. Мужчина 1967 года рождения ехал по двору на машине марки Lexus. В какой-то момент, судя по представленной региональным УМВД видеозаписи, из припаркованной машины на дорогу выехал на самокате ребенок.

УМВД РФ по Омской области

Он получил травмы и был госпитализирован. Как сообщили Городу55 в областном минздраве, мальчик находится под наблюдением медиков и получает всю необходимую помощь.

По факту случившегося полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств и причин аварии. Сотрудники региональной прокуратуры также подключены к процессу и контролируют действия правоохранительных органов.

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#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Новости#Авария с пострадавшими#Алина Ясинская
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