С травмами в больнице. В Омске элитная иномарка сбила 12-летнего ребенка на самокате

Авария произошла на улице Красный Путь, рядом с домом № 103/3. Мужчина 1967 года рождения ехал по двору на машине марки Lexus. В какой-то момент, судя по представленной региональным УМВД видеозаписи, из припаркованной машины на дорогу выехал на самокате ребенок.